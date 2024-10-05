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Николай Угожаев: «После короткой решил попробовать сделать четыре четверных, и все получилось»

Фигурист Николай Угожаев заявил, что стремился набрать 300 баллов.

Угожаев победил на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 303,45 балла.

– Сам осознал, что сделал?

– Только сейчас. Вчера не планировал на короткой так катать, после короткой решил попробовать четыре четверных сделать, и все получилось.

– Если честно, слов вообще нет.

– У меня тоже! Просто доволен.

– Ироничный вопрос: планируется ли некое усложнение программы?

– Потом, не сейчас. Все потом.

– Что сказала Тамара Николаевна (Москвина)?

– Сказала: молодец, хорошо сделал, похвалила.

– В произвольной был элемент, который хуже всего получался, а сейчас получился?

– Я думаю, это четверной тулуп, потому что сезон назад, позапрошлый, – весь сезон мучался, он не получался. А сейчас хорошо.

– Что мотивировало? Конкуренция?

– Все вместе – и конкуренция, и желание себя показать. Хотел получить 300 баллов, и удалось. Это была одна из целей.

– Что ожидаешь от первого взрослого сезона?

– Что буду каждый старт чисто катать. И в сборную России попасть, естественно, хочется.

– Если ты сейчас узнаешь, что стал первым, какая будет реакция?

– Я очень обрадуюсь, что ещё? Буду очень счастлив.

– Скорее всего, с 300 баллами ты будешь на подиуме. Решил, что будешь катать на показательных?

– Если музыка будет, то Сергея Лазарева. Если нет, то что-то из старых программ, – сказал Угожаев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoТамара Москвина
logoсборная России
мужское катание
Мемориал Панина
Николай Угожаев
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