Николай Угожаев: «После короткой решил попробовать сделать четыре четверных, и все получилось»
Угожаев победил на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 303,45 балла.
– Сам осознал, что сделал?
– Только сейчас. Вчера не планировал на короткой так катать, после короткой решил попробовать четыре четверных сделать, и все получилось.
– Если честно, слов вообще нет.
– У меня тоже! Просто доволен.
– Ироничный вопрос: планируется ли некое усложнение программы?
– Потом, не сейчас. Все потом.
– Что сказала Тамара Николаевна (Москвина)?
– Сказала: молодец, хорошо сделал, похвалила.
– В произвольной был элемент, который хуже всего получался, а сейчас получился?
– Я думаю, это четверной тулуп, потому что сезон назад, позапрошлый, – весь сезон мучался, он не получался. А сейчас хорошо.
– Что мотивировало? Конкуренция?
– Все вместе – и конкуренция, и желание себя показать. Хотел получить 300 баллов, и удалось. Это была одна из целей.
– Что ожидаешь от первого взрослого сезона?
– Что буду каждый старт чисто катать. И в сборную России попасть, естественно, хочется.
– Если ты сейчас узнаешь, что стал первым, какая будет реакция?
– Я очень обрадуюсь, что ещё? Буду очень счастлив.
– Скорее всего, с 300 баллами ты будешь на подиуме. Решил, что будешь катать на показательных?
– Если музыка будет, то Сергея Лазарева. Если нет, то что-то из старых программ, – сказал Угожаев.
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