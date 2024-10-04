Дикиджи выступит на этапах Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге

Владислав Дикиджи сообщил, в каких этапах Гран-при России собирается принять участие.

«Планирую выступать на этапах Гран-при в Санкт-Петербурге и Казани», – приводит слова Дикиджи ТАСС.

Этап в Казани пройдет с 30 октября по 3 ноября, в Санкт-Петербурге – с 20 по 24 ноября.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске