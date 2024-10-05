Джейсон Браун: «Моя новая произвольная программа – это простота, линии и красота»
Американский фигурист Браун рассказал, о чем его новая произвольная программа.
Сегодня он занял третье место на турнире Shanghai Trophy с результатом 242,79 балла.
«Теперь у меня есть отправная точка. Это не то, как я хотел дебютировать, но понимаю, что в начале (сезона) придется пройти через грязные выступления.
Моя новая произвольная – это простота, линии и красота. Это как разобрать все на части и сосредоточиться на них.
В начале сезона я сосредоточен на накатывании программы, но долгосрочная цель – просто показать чистые линии, точную, быструю и мощную программу», – заявил Джейсон Браун.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
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