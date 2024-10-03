Джейсон Браун: «Главная цель в этом году — провести полный сезон. Моя долгосрочная цель, очевидно, Олимпийские игры в Милане»

Джейсон Браун заявил, что Олимпиада-2026 является его долгосрочной целью.

Сегодня американец занял третье место в короткой программе на турнире Shanghai Trophy.

«Главная цель для меня в этом году — провести полный сезон. Моя долгосрочная цель, очевидно, Олимпийские игры в Милане.

Вместе с тренерами мы решили провести полный сезон, чтобы подготовиться к олимпийскому сезону, чтобы максимально улучшить мою физическую форму, мое ментальное здоровье.

Сосредоточиться на том, чтобы быть в лучшей форме и достичь пика в феврале 2026 года», – сказал Браун.