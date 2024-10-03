Shanghai Trophy. Чха Чжун Хван, Браун, Мемола и Васильев представят короткие программы
Чха Чжун Хван и Джейсон Браун представят короткие программы на Shanghai Trophy.
Шанхай, Китай
Мужчины
Короткая программа
Начало – 16:15 по московскому времени
Старт-лист
1. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
2. Дай Дайвэй (Китай)
3. Николай Мемола (Италия)
4. Джейсон Браун (США)
5. Чэнь Юйдун (Китай)
6. Денис Васильев (Латвия)
Опубликовала: Мария Селенкова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости