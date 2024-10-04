София Диана Касинс о Бережной: «Мама мне подсказывает, потому что тоже была парницей, знает всякие нюансы. Но в основном она болельщик»

Дочь Елены Бережной рассказала об участии мамы в ее подготовке.

Накануне София Диана Касинс и Александр Брегей победили в соревнованиях юниорских пар на Мемориале Николая Панина-Коломенкина. Касинс – дочь олимпийской чемпионки Бережной.

– Елена Бережная как-то участвует в вашей подготовке или выступает исключительно болельщиком?

Касинс : Иногда Тамара Николаевна (Москвина ) приглашает маму на тренировки: тодесы подправить, вращения. Больше она мне подсказывает, потому что тоже была парницей, знает всякие нюансы. Но в основном она болельщик.

– Вы тренируетесь вместе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. В чем-то равняетесь на них?

Брегей : Да, конечно. Смотрим всегда на их элементы, у них всегда круто получается, чисто и с настроением. Стараемся повторять за ними по мере возможностей.

– Есть ли у вас пары-кумиры в фигурном катании?

Брегей : Мишина и Галлямов, с которыми мы на одном льду.