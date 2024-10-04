София Диана Касинс о Бережной: «Мама мне подсказывает, потому что тоже была парницей, знает всякие нюансы. Но в основном она болельщик»
Накануне София Диана Касинс и Александр Брегей победили в соревнованиях юниорских пар на Мемориале Николая Панина-Коломенкина. Касинс – дочь олимпийской чемпионки Бережной.
– Елена Бережная как-то участвует в вашей подготовке или выступает исключительно болельщиком?
Касинс: Иногда Тамара Николаевна (Москвина) приглашает маму на тренировки: тодесы подправить, вращения. Больше она мне подсказывает, потому что тоже была парницей, знает всякие нюансы. Но в основном она болельщик.
– Вы тренируетесь вместе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. В чем-то равняетесь на них?
Брегей: Да, конечно. Смотрим всегда на их элементы, у них всегда круто получается, чисто и с настроением. Стараемся повторять за ними по мере возможностей.
– Есть ли у вас пары-кумиры в фигурном катании?
Брегей: Мишина и Галлямов, с которыми мы на одном льду.
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