Морошкин о программе Касинс и Брегея на тему Чаплина: «Бережная одобрила. Ей понравилось, как ребята смотрятся в этой музыке»

Морошкин рассказал, как Бережная восприняла программу дочери на тему Чаплина.

Короткая программа пары София Диана Касинс – Александр Брегей поставлена на тему Чарли Чаплина.

Касинс – дочь олимпийской чемпионки в парном катании .

«Идея родилась спонтанно. На просторах интернета, в YouTube совершенно случайно нашел видеоклип, посвященный Чарли Чаплину и его творчеству, от рэп-исполнителя J-Five. И мне так понравилось!

Это никак не связано с тем, что катала когда-то ее мама, одно пошло на другое, и Елена Викторовна одобрила. Ей понравилось, как ребята в этой музыке смотрятся, какую хореографию мы сделали.

Получилась интересная программа, идея принадлежит мне, а ребятам нравится, они в ней живут, и она у них получается все лучше и лучше», – сказал хореограф Николай Морошкин.