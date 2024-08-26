Морошкин о программе Касинс и Брегея на тему Чаплина: «Бережная одобрила. Ей понравилось, как ребята смотрятся в этой музыке»

Теги сборная России Елена Бережная пары Николай Морошкин София Касинс Александр Брегей Фигурное катание

Морошкин рассказал, как Бережная восприняла программу дочери на тему Чаплина.

Короткая программа пары София Диана Касинс – Александр Брегей поставлена на тему Чарли Чаплина.

Касинс – дочь олимпийской чемпионки в парном катании Елены Бережной.

«Идея родилась спонтанно. На просторах интернета, в YouTube совершенно случайно нашел видеоклип, посвященный Чарли Чаплину и его творчеству, от рэп-исполнителя J-Five. И мне так понравилось!

Это никак не связано с тем, что катала когда-то ее мама, одно пошло на другое, и Елена Викторовна одобрила. Ей понравилось, как ребята в этой музыке смотрятся, какую хореографию мы сделали.

Получилась интересная программа, идея принадлежит мне, а ребятам нравится, они в ней живут, и она у них получается все лучше и лучше», – сказал хореограф Николай Морошкин.

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5 комментариев
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Мне тоже понравилось как смотрятся. Всё очень симпатично вышло. Удачи ребятам в сезоне.
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Ответ Александр Шульгин
Зачем нам мнение Бережной тут она просто рядовая мама. Хватит блат разводить
С каких пор мнение олимпийской чемпионки в парном катании стало ничего не значить, когда она делится своим впечатлением о катании юниорской пары, занимающейся этим же видом спорта? Сколько в России ещё таких "рядовых мам", как Леночка Бережная?
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Вот уже и дети знаменитых фигуристов подросли....👌! Интересная постановка получилась, удачи ребятам в сезоне✌️
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