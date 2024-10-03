Бережная о выступлениях дочери: «Теперь я понимаю, почему все родители уходят куда-то. Не знаю, как наши родители выносили это все»

Елена Бережная ответила на вопрос, смотрит ли прокаты дочери.

Сегодня дочь Бережной София Касинс и Александр Брегей победили в соревнованиях юниорских спортивных пар на мемориале Панина.

— Очень переживали за них. Я посмотрела только что, в записи. Я просто родитель и тоже волнуюсь.

Достойный прокат — конечно, не все идеально, но это уже без падений, без больших ошибок. Есть над чем работать. Но я очень довольна, что они начинают собираться и показывать свои хорошие качества, могут делать элементы. Ничего не надо бояться.

— Родительская гордость живет за дочь?

— Конечно.

— Вживую прокаты обычно не смотрите? Волнуетесь?

— С опытом. Сегодня не смогла смотреть. Так, в принципе, всегда смотрю, но когда отдаляешься от тренерской стороны — больше волнения. Когда глаз твой каждый день смотрит какие-то ошибки, заходы, подходы — это одно, работаешь, а когда ты просто родитель… Волнительно.

Теперь я понимаю, почему все родители уходят куда-то — готовить, шить, вязать, что угодно делать, лишь бы не смотреть. Не знаю, как наши родители выносили это все — приезжали в другие города смотреть на нас.

Надеюсь, скоро я смогу смотреть с трибун, — сказала олимпийская чемпионка в парном катании.