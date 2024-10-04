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Shanghai Trophy. Ким Чхэ Ен, Теннелл, Хендрикс, Куракова покажут произвольные программы

4 октября Ким Чхэ Ен и Хендрикс покажут произвольные программы на Shanghai Trophy.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:45 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Чэнь Хунъи (Китай) 

2. Ань Сянъи (Китай) 

3. Екатерина Куракова (Польша)

4. Луна Хендрикс (Бельгия)

5. Брэди Теннелл (США) 

6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

После короткой программы

1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 70,72

2. Брэди Теннелл (США) – 66,62

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 65,74

4. Екатерина Куракова (Польша) – 58,41

5. Ань Сянъи (Китай) – 56,25

6. Чэнь Хунъи (Китай) – 54,49

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Екатерина Куракова
Shanghai Trophy
Ким Чхэ Ен
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