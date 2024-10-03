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Shanghai Trophy. Хендрикс, Теннелл и Куракова выйдут на лед с короткими программами

Луна Хендрикс и Брэди Теннелл выступят с короткими программами на Shanghai Trophy.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:25 по московскому времени

Старт-лист

1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

2. Луна Хендрикс (Бельгия)

3. Чэнь Хунъи (Китай)

4. Ань Сянъи (Китай)

5. Екатерина Куракова (Польша)

6. Брэди Теннелл (США)

Опубликовала: Мария Селенкова
результаты
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женское катание
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сборная Польши
logoЛуна Хендрикс
Екатерина Куракова
Shanghai Trophy
Чэнь Хунъи
Ким Чхэ Ен
Ань Сянъи
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