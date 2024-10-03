Shanghai Trophy. Хендрикс, Теннелл и Куракова выйдут на лед с короткими программами
Луна Хендрикс и Брэди Теннелл выступят с короткими программами на Shanghai Trophy.
Шанхай, Китай
Женщины
Короткая программа
Начало – 14:25 по московскому времени
Старт-лист
1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
2. Луна Хендрикс (Бельгия)
3. Чэнь Хунъи (Китай)
4. Ань Сянъи (Китай)
5. Екатерина Куракова (Польша)
6. Брэди Теннелл (США)
Опубликовала: Мария Селенкова
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