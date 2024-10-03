Арсений Федотов: «Откатал не очень, есть много над чем думать. Первое место, конечно, радует, но это не основное»
Фигурист победил на турнире с результатом 265,89 балла.
«Откатал не очень, есть много над чем думать. Пока ждал оценки, обсудил с тренером свои ощущения. Я сдвоил сальхов, должен был быть второй четверной. Было тяжело докатывать.
Я сюда приехал просто выступить для себя, сделать свое и работать дальше. Первое место, конечно, радует, но это не основное.
Почему случилась ошибка? Я просто поторопился, поэтому получилась бабочка.
Планы на сезон? Пока не знаю, буду работать, там посмотрим. А так, заработать медаль, желательно золотую.
Конкуренция? Конечно, всегда приятно соревноваться с сильными, когда что-то тебя подталкивает, всегда есть мотивация работать дальше. А так, я соревнуюсь сам с собой.
Допуск на международные соревнования? Ну, я видел, что нам все еще нельзя выступать на международных стартах. Где можно, там выступаю», – сказал Федотов.
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