Арсений Федотов: «Откатал не очень, есть много над чем думать. Первое место, конечно, радует, но это не основное»

Арсений Федотов остался недоволен выступлением на мемориале Панина.

Фигурист победил на турнире с результатом 265,89 балла.

«Откатал не очень, есть много над чем думать. Пока ждал оценки, обсудил с тренером свои ощущения. Я сдвоил сальхов, должен был быть второй четверной. Было тяжело докатывать.

Я сюда приехал просто выступить для себя, сделать свое и работать дальше. Первое место, конечно, радует, но это не основное.

Почему случилась ошибка? Я просто поторопился, поэтому получилась бабочка.

Планы на сезон? Пока не знаю, буду работать, там посмотрим. А так, заработать медаль, желательно золотую.

Конкуренция? Конечно, всегда приятно соревноваться с сильными, когда что-то тебя подталкивает, всегда есть мотивация работать дальше. А так, я соревнуюсь сам с собой.

Допуск на международные соревнования? Ну, я видел, что нам все еще нельзя выступать на международных стартах. Где можно, там выступаю», – сказал Федотов .