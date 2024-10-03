«Когда вчера у тебя было выгорание, а сегодня ты опять готов покорять мир». Алина Загитова опубликовала видео танца

Алина Загитова сообщила, что справилась с выгоранием.

26 сентября олимпийская чемпионка рассказала в соцсети: «У меня случилось выгорание. В эти моменты самое важное – заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться и разрешить себе отдохнуть».

Сегодня фигуристка опубликовала видео танца.

«Когда вчера у тебя было выгорание, а сегодня ты опять готов покорять мир», – написала Загитова.

Почему Алина Загитова все больше раздражает