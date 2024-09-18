Nebelhorn Trophy. Франджипани, Васильев, Чу, Ямамото, Старостин, Торгашев, Чха Чжун Хван выступят с короткими программами
ISU Challenger
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Диас Жиренбаев (Казахстан)
2. Эндрю Торгашев (США)
3. Филип Шерба (Чехия)
4. Али Эфе Гюнеш (Турция)
5. Ю Сян Ли (Китайский Тайбэй)
Вторая разминка
6. Марк Городницкий (Израиль)
7. Ри Чжу Вон (КНДР)
8. Денис Васильев (Латвия)
9. Цзэчэн Фан (Малайзия)
10. Сота Ямамото (Япония)
11. Максим Наумов (США)
Третья разминка
12. Габриэле Франджипани (Италия)
13. Роман Садовский (Канада)
14. Уэсли Чу (Канада)
15. Георгий Рештенко (Чехия)
16. Яри Кесслер (Хорватия)
17. Лев Винокур (Израиль)
Четвертая разминка
18. Ро Ен Мен (КНДР)
19. Маттео Нальбоне (Италия)
20. Никита Старостин (Германия)
21. Бурак Демирбога (Турция)
22. Эдвард Эпплби (Великобритания)
23. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин
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