Елизавета Худайбердиева: «Немножко подустали от программ, где любовь, мужчина-женщина, страсть. Хотим показать душевную наготу»

Худайбердиева и Базин заявили, что хотели показать в танце чистоту и искренность.

Танцевальный дуэт выступил на контрольных прокатах с программой под музыку Моцарта.

« Хотим поблагодарить нашу команду. Мы очень много поработали в зале, на льду, над обеими программами, нашими танцами. И, катаясь тут, мы сделали себе задел на то, что эти танцы мы можем и будем доезжать на максимум.

Прокатав «произволку», мы спокойно и уверенно доехали до конца, не волнуемся, что что‑то у нас не так или не готово. Это огромный задел для того, чтобы работать и показать лучший результат в будущем.

Александр Вячеславович (Жулин) предложил Моцарта. Страшно было, потому что это великая композиция, которой нужно соответствовать. Поэтому много работали в зале, будем дорабатывать, менять еще», – сказал Егор Базин .

«Конечно, мы сразу влюбились, но сначала думали: ой‑ой‑ой. Александр Вячеславович ставил очень кропотливо, подошел прям до каждого движения.

Мы немножко подустали от идейных программ в плане, когда есть любовь, мужчина‑женщина, страсть, вот это вот все. Мы хотим показать душевную наготу, когда душа человека абсолютно уязвима.

И вот мы сплетаемся вместе, и какую‑то чистоту хочется показать, искренность этим танцем», – отметила Елизавета Худайбердиева .

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