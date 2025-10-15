Фетисов о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Это уже полный дебилизм и запредельная история»

Фетисов назвал «дебилизмом» лишение фигуристки Дробязков гражданства Литвы.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства. В дальнейшем дело Дробязко вернется в административный суд.

«О чем тут вообще можно говорить, это уже полный дебилизм и запредельная история. Для них (руководства Литвы) понятие человеческих норм и отношений просто отсутствует.

Это просто тупая русофобия. И фигуристке в этой ситуации можно только посочувствовать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.