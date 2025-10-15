4

Фетисов о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Это уже полный дебилизм и запредельная история»

Фетисов назвал «дебилизмом» лишение фигуристки Дробязков гражданства Литвы.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства. В дальнейшем дело Дробязко вернется в административный суд.

«О чем тут вообще можно говорить, это уже полный дебилизм и запредельная история. Для них (руководства Литвы) понятие человеческих норм и отношений просто отсутствует.

Это просто тупая русофобия. И фигуристке в этой ситуации можно только посочувствовать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoсборная Литвы
Р-Спорт
Политика
Маргарита Дробязко
танцы на льду
logoВячеслав Фетисов
натив
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Васильев о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Как говорилось ранее: был бы человек, а статья для него всегда найдется. Это просто абсурд»
2512 октября, 14:08
Тарасова о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты»
1810 октября, 20:08
Дело о лишении Дробязко гражданства Литвы не закрыто – оно вернется в административный суд
1710 октября, 06:25
Главные новости
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов, Шарафутдинова и Мурасалимов покажут произвольные танцы
174сегодня, 06:17Live
Мария Елисова: «У меня два кумира: Валиева и Трусова в своем прайме. Саша по прыжкам, а Камила — по презентации программы»
16сегодня, 09:14
Мария Елисова: «Я достаточно давно исполняю тройной аксель на соревнованиях, но заметили его только сейчас»
9сегодня, 09:11
София Дзепка: «Четверные требуют сильной ментальной подготовки. Без настроя, как мне кажется, на прыжок может зайти только Малинин»
1сегодня, 07:47
Дзепка назвала качества идеального фигуриста: лутц Мемолы, вращения Валиевой, чувство юмора Туктамышевой
26сегодня, 07:32
Сабада о четверном выбросе: «Было немного страшно, но это нормально, потому что это сложный элемент, который требует концентрации»
6сегодня, 07:11
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Лукин, Лазарев, Колесников и Хрулев выступят с короткими программами
10сегодня, 06:17
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка, Васильева, Смагина, Мильто и Сарновская покажут короткие программы
16сегодня, 06:17
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов, Высоцкая и Алексеенко представят произвольные программы
131сегодня, 06:17
Расписание первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве: там выступят Лазарев, Колесников, Дзепка и Мильто
14сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1110 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45