Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»

Екатерина Боброва сообщила, что не планирует тренировать профессиональных спортсменов.

«Что может изменить мнение, чтобы я приступила к тренерской деятельности? Мне просто есть чем заниматься в жизни, помимо этого.

Конечно же, у меня школа по выходным, я стараюсь максимально времени на это потратить, со своими спортсменами я езжу на соревнования, занимаюсь постановками программ не только для своих спортсменов, очень многие ко мне обращаются.

Но у меня двое детей и другие проекты в жизни, которым, как и ассоциации [развития массового фигурного катания], я уделяю очень много времени в своей жизни.

Если становиться тренером, то это по 6 часов проводить каждый день на льду, и это уже идет вразрез с моим понятием общения с семьей. Потому что я прекрасно понимаю, что после тренировки я буду выжатая как лимон, мне не до игр с детьми будет», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире.

Она подчеркнула, что собирается развивать любительское фигурное катание.

«Когда мы с мужем Андреем Депутатом создавали свою школу, я ни в коем случае не хотела быть тренером профессиональных спортсменов. Понимаю, насколько это сложно, насколько это энерго- и времязатратно.

Я знаю всю внутреннюю кухню и поняла, что это не для меня, но свой опыт, который на самом деле очень большой, передавать хотелось.

Мы начали заниматься просто с детьми, ставить их на лед, потом начали приходить дети чуть постарше, которые не выступают в соревнованиях ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация).

А потом к нам пришли взрослые, сказали, что у них есть соревнования, и мы начали их готовить, потому что нам показали правила именно к конкретному старту.

Когда я сама пришла на этот старт посмотреть, я была в таком восторге! Потому что это невероятная энергетика, такая поддержка друг друга, это те же плакаты и болельщики. <...>

Смотря на этих людей, которые после работы просто получают кайф от того, что делают, понимаешь, что есть колоссальная разница со спортсменами, поэтому они меня сами в это втянули, и мне понравилось», – приводит слова Бобровой ТАСС.