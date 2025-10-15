4

Александра Трусова: «В расписании по две тренировки в день. Во время них сын спит в коляске возле катка»

Александра Трусова рассказала об изменениях в жизни после рождения сына.

«Спустя два с небольшим месяца после родов я вернулась в привычную рутину – но с небольшими корректировками.

Тренировки, собаки, семья, работа, удовольствие от всего, что происходит… Правда, макияж куда-то исчез из расписания. Раньше без него никуда, а теперь я даже не заметила, как это перестало быть важным.

Сейчас я больше про уход – чтобы выглядеть хорошо даже без макияжа. Не потому что надо, а потому что времени на него просто не остается. Хотя иногда он все-таки случается.

В расписании по две тренировки в день. Каток для меня – это моя личная медитация: там я полностью перезагружаюсь, остаюсь наедине с собой и льдом.

Но самое главное изменение зовут Миша. Он теперь в каждом пункте моего дня – с утра до вечера. Я начинаю и заканчиваю день с ним на руках, а во время тренировок он спит в коляске возле катка.

А вечером, когда все переделано, наступает самое любимое время – то, что принадлежит только мне и моей семье», – написала Трусова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Трусовой
женское катание
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мария Елисова: «У меня два кумира: Валиева и Трусова в своем прайме. Саша по прыжкам, а Камила — по презентации программы»
25сегодня, 09:14
Дзепка назвала качества идеального фигуриста: лутц Мемолы, вращения Валиевой, чувство юмора Туктамышевой
34сегодня, 07:32
«Трусова очень хороша для командного турнира. Она грамотный капитан». Сарновский о Кубке Первого канала
413 октября, 12:08
Главные новости
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов, Высоцкая и Алексеенко представят произвольные программы
133только чтоLive
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Шарафутдинова и Мурасалимов – 2-е, Ростилова и Ауров – 3-и
1966 минут назад
Фетисов о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Это уже полный дебилизм и запредельная история»
6сегодня, 10:28
Мария Елисова: «У меня два кумира: Валиева и Трусова в своем прайме. Саша по прыжкам, а Камила — по презентации программы»
25сегодня, 09:14
Мария Елисова: «Я достаточно давно исполняю тройной аксель на соревнованиях, но заметили его только сейчас»
13сегодня, 09:11
София Дзепка: «Четверные требуют сильной ментальной подготовки. Без настроя, как мне кажется, на прыжок может зайти только Малинин»
1сегодня, 07:47
Дзепка назвала качества идеального фигуриста: лутц Мемолы, вращения Валиевой, чувство юмора Туктамышевой
34сегодня, 07:32
Сабада о четверном выбросе: «Было немного страшно, но это нормально, потому что это сложный элемент, который требует концентрации»
8сегодня, 07:11
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Лукин, Лазарев, Колесников и Хрулев выступят с короткими программами
10сегодня, 06:17
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка, Васильева, Смагина, Мильто и Сарновская покажут короткие программы
17сегодня, 06:17
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1110 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45