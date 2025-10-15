Александра Трусова: «В расписании по две тренировки в день. Во время них сын спит в коляске возле катка»

Александра Трусова рассказала об изменениях в жизни после рождения сына.

«Спустя два с небольшим месяца после родов я вернулась в привычную рутину – но с небольшими корректировками.

Тренировки, собаки, семья, работа, удовольствие от всего, что происходит… Правда, макияж куда-то исчез из расписания. Раньше без него никуда, а теперь я даже не заметила, как это перестало быть важным.

Сейчас я больше про уход – чтобы выглядеть хорошо даже без макияжа. Не потому что надо, а потому что времени на него просто не остается. Хотя иногда он все-таки случается.

В расписании по две тренировки в день. Каток для меня – это моя личная медитация: там я полностью перезагружаюсь, остаюсь наедине с собой и льдом.

Но самое главное изменение зовут Миша. Он теперь в каждом пункте моего дня – с утра до вечера. Я начинаю и заканчиваю день с ним на руках, а во время тренировок он спит в коляске возле катка.

А вечером, когда все переделано, наступает самое любимое время – то, что принадлежит только мне и моей семье», – написала Трусова.