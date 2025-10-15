9

Мария Елисова: «Я достаточно давно исполняю тройной аксель на соревнованиях, но заметили его только сейчас»

Фигуристка Мария Елисова рассказала о работе над прыжками ультра-си.

На Мемориале Панина-Коломенкина она исполнила тройной аксель в короткой программе и два – в произвольной. На турнире Елисова заняла пятое место. 

— Где ты впервые прыгнула триксель? На каком турнире?

— Я показываю его на соревнованиях уже с прошлого сезона. Впервые смогла приземлить на турнире «На призы ФФКМО» в «Молодежке». Там я сделала два акселя, хотя один был чуть-чуть не докручен. Я достаточно давно исполняю этот прыжок на соревнованиях, но заметили его только сейчас. Конечно, очень рада этому.

— Ты работаешь с Артемом Федорченко. Как давно с ним сотрудничаете?

— Мы работаем вместе с 2022 года. Он периодически приезжает, когда у него есть время — а его не так много, к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы Артем приезжал почаще. Он приезжает летом, всем нам практически ставит программы, потом уезжает на шоу, показательные, к сентябрю возвращается – и мы доделываем программы до конца.

— На тренировках пробуешь четверные прыжки?

— Да, я выезжала тулуп на тренировках. Хотела бы его попробовать в ближайшем будущем, но он пока что в доработке.

— В этом сезоне сможем его на стартах увидеть?

— Предполагаю, что да. Надеюсь на это, — сказала Елисова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Мария Елисова
logoсборная России
женское катание
Артем Федорченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
София Дзепка: «Четверные требуют сильной ментальной подготовки. Без настроя, как мне кажется, на прыжок может зайти только Малинин»
1сегодня, 07:47
Дзепка назвала качества идеального фигуриста: лутц Мемолы, вращения Валиевой, чувство юмора Туктамышевой
26сегодня, 07:32
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка, Васильева, Смагина, Мильто и Сарновская покажут короткие программы
16сегодня, 06:17
Главные новости
Фетисов о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Это уже полный дебилизм и запредельная история»
419 минут назад
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов, Шарафутдинова и Мурасалимов покажут произвольные танцы
174сегодня, 06:17Live
Мария Елисова: «У меня два кумира: Валиева и Трусова в своем прайме. Саша по прыжкам, а Камила — по презентации программы»
16сегодня, 09:14
София Дзепка: «Четверные требуют сильной ментальной подготовки. Без настроя, как мне кажется, на прыжок может зайти только Малинин»
1сегодня, 07:47
Дзепка назвала качества идеального фигуриста: лутц Мемолы, вращения Валиевой, чувство юмора Туктамышевой
26сегодня, 07:32
Сабада о четверном выбросе: «Было немного страшно, но это нормально, потому что это сложный элемент, который требует концентрации»
6сегодня, 07:11
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Лукин, Лазарев, Колесников и Хрулев выступят с короткими программами
10сегодня, 06:17
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка, Васильева, Смагина, Мильто и Сарновская покажут короткие программы
16сегодня, 06:17
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов, Высоцкая и Алексеенко представят произвольные программы
131сегодня, 06:17
Расписание первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве: там выступят Лазарев, Колесников, Дзепка и Мильто
14сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1110 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45