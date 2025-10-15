Мария Елисова: «Я достаточно давно исполняю тройной аксель на соревнованиях, но заметили его только сейчас»
На Мемориале Панина-Коломенкина она исполнила тройной аксель в короткой программе и два – в произвольной. На турнире Елисова заняла пятое место.
— Где ты впервые прыгнула триксель? На каком турнире?
— Я показываю его на соревнованиях уже с прошлого сезона. Впервые смогла приземлить на турнире «На призы ФФКМО» в «Молодежке». Там я сделала два акселя, хотя один был чуть-чуть не докручен. Я достаточно давно исполняю этот прыжок на соревнованиях, но заметили его только сейчас. Конечно, очень рада этому.
— Ты работаешь с Артемом Федорченко. Как давно с ним сотрудничаете?
— Мы работаем вместе с 2022 года. Он периодически приезжает, когда у него есть время — а его не так много, к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы Артем приезжал почаще. Он приезжает летом, всем нам практически ставит программы, потом уезжает на шоу, показательные, к сентябрю возвращается – и мы доделываем программы до конца.
— На тренировках пробуешь четверные прыжки?
— Да, я выезжала тулуп на тренировках. Хотела бы его попробовать в ближайшем будущем, но он пока что в доработке.
— В этом сезоне сможем его на стартах увидеть?
— Предполагаю, что да. Надеюсь на это, — сказала Елисова.