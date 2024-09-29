Александр Коган: «Трусова не вернулась к соревнованиям. Она очень хотела показать свои программы, дальше посмотрим»

Александр Коган оценил перспективы возвращения фигуристки Александры Трусовой.

«На данный момент Трусова не вернулась к соревнованиям, пока мы допустили ее до контрольных прокатов. Она очень хотела показать свои программы, дальше посмотрим.

Безусловно, участие любого именитого спортсмена в мероприятиях федерации поднимает интерес. Мы всегда открыты для всех наших ведущих фигуристов», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России.

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго