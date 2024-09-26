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Валерия Лукашова: «Из фигуристов равняюсь на Сашу Трусову. Верю, что кто-то из девушек прыгнет четверной аксель»

Фигуристка Валерия Лукашова рассказала, что равняется на Александру Трусову.

Лукашова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она заняла второе место на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве. 

«Моя старшая сестра занималась фигурным катанием в любительской группе. Я была еще совсем маленькая и попросила маму, чтобы я начала тоже ходить на каток, меня отправили в любительскую группу.

Там тренер отметил, что у меня есть потенциал, и сказал, к какому тренеру попробовать пойти, нас отправили к Оксане Михайловне Булычевой.

Мне очень нравится моя короткая программа, это моя, наверное, любимая программа. В произвольной я очень хотела катать под такую космическую музыку, выбор пал на «Пятый элемент». Не боялась ли сравнения с Сашей Игнатовой? Нет.

Иногда хожу на тренировки на старший лед, тренировки проходят так же, как и на среднем льду. Какие эмоции испытала, когда впервые была тренировка с Этери Тутберидзе? Мне очень понравилось.

Понравилось, как она объясняет, было очень интересно и понятно. Из фигуристов равняюсь на Сашу Трусову [Игнатову].

Верю, что кто-то из девушек прыгнет четверной аксель. Мне было бы легче зайти в какой-нибудь пятерной прыжок, нежели в четверной аксель. Как провожу свободное время? В перерывах у меня репетиторы, дома занимаюсь учебой, когда в машине езжу, я вяжу пледы», – сказала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександра Игнатова (Трусова)
ТАСС
Валерия Лукашова
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