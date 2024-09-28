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Софья Тютюнина: «Танцы на льду тяжело понять тем, кто не углубляется в тонкости. Одиночное и парное катание проще для восприятия»

Софья Тютюнина считает, что танцы на льду сложнее понять, чем одиночное катание.

Тютюнина выступает в танцах на льду с Матвеем Грачевым.

— Сейчас распространено мнение, что интерес к танцам на льду упал. Вы когда-нибудь замечали подобное?

— Мне кажется, что танцы на льду тяжело понять тем, кто не углубляется в тонкости фигурного катания. Одиночное и парное катание проще для восприятия, в нем больше экшена, отсюда и популярность. Но в последнее время я стала чаще слышать от совершенно разных людей, что танцы стали интереснее, за ними больше наблюдают, вглядываются в хореографию, изучают тонкости и детали.

Для меня это необычно, ведь я привыкла к тому, что танцы всегда стоят за одиночным и парным катанием. В принципе, фигуристы в юном возрасте приходят в танцы именно из одиночного катания, его все проходят базово. С моей точки зрения, интереса в нашем виде хватает.

— Почему одиночное и парное катание проще для восприятия?

— Когда фигуристы прыгают или исполняют другие запоминающиеся элементы, зритель сразу считывает их и дает оценку: хорошо выполнено или нет. В танцах есть определенная задача — делать все шаги именно в программе, а не поодиночке. У нас нет отдельных элементов, на которых мы фокусируем внимание, ведь вся программа — это непрерывный танец.

— Достаточно ли хорошо, по твоему мнению, танцы на льду освещаются в СМИ?

— Это субъективный вопрос: СМИ про танцы пишут в разы меньше, нежели про другие виды фигурного катания. Но сами танцоры публикуют больше информации, чем одиночники и парники. Также стоит понимать, что о танцорах никогда не будет заголовка: «Танцевальная пара исполнила ультра-си твизл в 10 оборотов» — этим никого не удивишь.

— Некоторые спортсмены жалуются, что журналистов больше интересует личная жизнь фигуристов, нежели их спортивная деятельность.

— Личная жизнь как будто просто по своему факту существования интересует. Тем более когда спортсмены выбирают показывать это в социальных сетях. Конечно, зрители хотят узнать и увидеть больше, а для журналистов появляется больше зацепок.

Мне нравится, когда интерес журналистов к спортивным аспектам проявляется через отражение личности фигуриста и его образа жизни, а тема любовных отношений тут совсем не в кассу.

— У вас есть какие-то табу на темы для обсуждения с журналистами?

— Как раз тема личной жизни. Я уже давно определила для себя, что об этом я ничего не отвечаю журналистам во имя своих же безопасности и спокойствия. Это также касается моих социальных сетей, где я раскрываю себя как отдельную единицу общества, а личная жизнь во всех своих проявлениях остается в чатах с подругами и семьей. Хотя я не исключаю факта возможных изменений в моей позиции в будущем, – рассказала Тютюнина.

Худайбердиева отругала медиа, что мало пишут про танцы. Хм, но сама пишет про Загитову и «парня» Щербаковой

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
танцы на льду
logoСофья Тютюнина
Матвей Грачев
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