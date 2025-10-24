  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Базылюк о прокате на Гран-при: «Очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович, сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась»
Базылюк о прокате на Гран-при: «Очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович, сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась»

Маргарита Базылюк рассказала, как Даниил Глейхенгауз помог ей на Гран-при.

Фигуристка одержала победу на этапе Гран-при среди юниорок в Магнитогорске, набрав 197,87 балла в сумме. Занявшая второе место Виктория Стрельцова уступила 0,01 балла.

«Недовольна. На тренировках получалось лучше, выкатывала нормально. На самом деле очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович (Глейхенгауз), сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась.

Есть ли радость от победы? Я хотела просто скатать чисто программу, но, конечно же, рада. На самом деле я чаще всего вообще не обращаю внимания на баллы, я смотрю только на прокат. Я даже не знаю, сколько должно быть баллов, если честно. Сегодня я волновалась больше, чем вчера», – сказала Базылюк.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
logoМаргарита Базылюк
logoДаниил Глейхенгауз
женское катание
