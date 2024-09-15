Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
Софья Тютюнина назвала «прикол» их дуэта с Матвеем Грачевым.
Танцевальный дуэт показал новые программы на контрольных прокатах.
«Мы приехали сюда с огромной радостью. Когда нам сказали, что едем в Петербург, мы были безумно рады. Это мечта каждого спортсмена – участвовать в соревнованиях, быть в центре внимания. Матвей вообще впервые побывал в Новогорске, на прокатах.
Готовились к этому, конечно. Находимся не в идеальной форме, сегодня не удалось показать чистый прокат. Впереди новый сезон. Рады, что тренируемся, есть возможность и большие амбиции.
Мы всего лишь год вместе. Прикол нашей пары – делать все экспромтом. В том году так встали, а в этом так попали на прокаты. Планируем выступить на этапах в Москве и Магнитогорске», – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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