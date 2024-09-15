Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»

Софья Тютюнина назвала «прикол» их дуэта с Матвеем Грачевым.

Танцевальный дуэт показал новые программы на контрольных прокатах.

«Мы приехали сюда с огромной радостью. Когда нам сказали, что едем в Петербург, мы были безумно рады. Это мечта каждого спортсмена – участвовать в соревнованиях, быть в центре внимания. Матвей вообще впервые побывал в Новогорске, на прокатах.

Готовились к этому, конечно. Находимся не в идеальной форме, сегодня не удалось показать чистый прокат. Впереди новый сезон. Рады, что тренируемся, есть возможность и большие амбиции.

Мы всего лишь год вместе. Прикол нашей пары – делать все экспромтом. В том году так встали, а в этом так попали на прокаты. Планируем выступить на этапах в Москве и Магнитогорске», – сказала фигуристка.