Василий Соловьев: «В эфирах специально исполняю роль такого «идиота», который задает вопросы от имени потребителей»

Василий Соловьев рассказал о своем амплуа в комментировании.

«Я всю карьеру работал комментатором, которых за рубежом называют: colour. Это тот, кто украсит, привнесет настроение. Многие забывают, но я вообще-то специально исполняю роль такого «идиота», который задает вопросы от имени потребителей.

Например, спрашиваю у Михаила Коляды : «Вот ты сказал, нужно уметь кататься последним в разминке, а что это значит?» Как будто я сам не знаю, что это значит! Ну, а как нам диалог-то строить? Это же игра! В жизни мы по-другому общаемся», – рассказал Соловьев в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

