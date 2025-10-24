Ринка Ватанабе: «После Trialeti Trophy я много плакала и думала о том, чтобы бросить фигурное катание»

Фигуристка Ватанабе заявила, что хотела уйти из спорта после турнира в Грузии.

Японка Ринка Ватанабе заняла седьмое место на Trialeti Trophy в Тбилиси. Сегодня она выступила с короткой программой на Гран-при Китая, где исполнила тройной аксель, и идет второй.

«После «челленджера» в Грузии я много плакала и думала о том, чтобы бросить фигурное катание. Но на прошлой неделе я очень усердно работала, и наконец у меня получилась отличная короткая программа! Так что я чувствую себя прекрасно, очень счастлива.

Мне пришлось сменить короткую программу «Моана» из-за прав на музыку и ситуации с Disney. А еще у меня появилось большое желание снова кататься под Roxanne, и теперь я наконец-то идеально откаталась под Roxanne», – сказала Ватанабе.