Стартовала продажа билетов на чемпионат России в Омске. Стоимость – от 290 до 360 000 рублей
Стартовала продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию в Омске.
Билеты можно купить на официальном сайте турнира. Стоимость билетов – от 290 до 360 000 рублей.
Чемпионат России пройдет с 19 по 22 декабря.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: iceomsk
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