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Правительство Швейцарии одобрило заявку на проведение зимней Олимпиады-2038

Правительство Швейцарии одобрило заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2038 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Для соревнований хотят использовать уже введенные в эксплуатацию спортивные объекты. Финансирование планируется привлечь в основном из частного сектора.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже пригласил представителей Швейцарии на переговоры. Отмечается, что в 2027-м ее могут выбрать хозяйкой Олимпиады-2038 без конкуренции с другими заявками.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Bloomberg
logoМОК
Олимпиада-2038
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