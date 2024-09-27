Правительство Швейцарии одобрило заявку на проведение зимней Олимпиады-2038
Правительство Швейцарии одобрило заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2038 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Для соревнований хотят использовать уже введенные в эксплуатацию спортивные объекты. Финансирование планируется привлечь в основном из частного сектора.
Международный олимпийский комитет (МОК) уже пригласил представителей Швейцарии на переговоры. Отмечается, что в 2027-м ее могут выбрать хозяйкой Олимпиады-2038 без конкуренции с другими заявками.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Bloomberg
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