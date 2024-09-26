Кандидат в президенты МОК Самаранч-младший: «Когда причины будут устранены, нам придется много работать для возвращения России»

Кандидат в президенты МОК высказался о возвращении России в олимпийское движение.

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК ) временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР ) из-за включения в его состав представительств новых регионов.

«Мы не принимали чью-либо сторону. Если поступать таким образом, то вы исключаете другую сторону, являющуюся частью этого мира.

Но сегодня они по-прежнему грубо нарушают Олимпийскую хартию. Когда причины для приостановки [деятельности ОКР] будут устранены, нам придется очень много работать для возвращения России», – сказал кандидат в президенты МОК Хуан Антонио Самаранч-младший , чьи слова цитирует Inside the Games со ссылкой на AFP.

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