Кандидат в президенты МОК Самаранч-младший: «Когда причины будут устранены, нам придется много работать для возвращения России»
Кандидат в президенты МОК высказался о возвращении России в олимпийское движение.
В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав представительств новых регионов.
«Мы не принимали чью-либо сторону. Если поступать таким образом, то вы исключаете другую сторону, являющуюся частью этого мира.
Но сегодня они по-прежнему грубо нарушают Олимпийскую хартию. Когда причины для приостановки [деятельности ОКР] будут устранены, нам придется очень много работать для возвращения России», – сказал кандидат в президенты МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, чьи слова цитирует Inside the Games со ссылкой на AFP.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Inside the Games
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