Дмитрий Васильев: «Самаранч-младший заявил, что мы нарушаем Олимпийскую хартию. Это сверхлицемерие и политический шантаж»

Васильев назвал политическим шантажом заявление Самаранча-младшего о России.

Хуан Антонио Самаранч-младший – кандидат в президенты МОК. Его отец Хуан Антонио Самаранч возглавлял Международный олимпийский комитет с 1980-го по 2001 год.

«Когда причины для приостановки деятельности ОКР будут устранены, нам придется очень много работать для возвращения России. Сегодня они по-прежнему грубо нарушают Олимпийскую хартию», – сказал Самаранч-младший.

«Я считаю, что передавать титулы по наследству, как в его случае – это никуда не годится, это же не какой-то королевский титул или бизнес. Это нужно заслужить своими действиями и положительной работой.

Сейчас даже не важно, кто и какой национальности станет президентом МОК. Важно, чтобы этот человек отстаивал олимпийские принципы. То, что он заявил, что мы якобы нарушили Олимпийскую хартию – это сверхлицемерие.

Почему же он такого не говорит по отношению к Израилю, если он такой сторонник Олимпийской хартии. Сейчас все это превратилось в политический шантаж в отношении России», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Все нынешние кандидаты в президенты МОК очень спорные, за исключением Фейсала ибн Хусейна, принца Иордании. Этот человек не может быть подвержен какому-то давлению, ангажирован и отстаивать только чью-то отдельную точку зрения.

Это самодостаточный, богатый человек, на которого никто не сможет давить. Поэтому я считаю, что это единственный достойный кандидат, потому что остальные – зависимые люди.

У кого-то нет денег, и на них смогут воздействовать американцы или еще кто-то», – приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».

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