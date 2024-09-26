Журова о Самаранче-младшем: «Он делает заявления под давлением политики. Получил много хвалебных отзывов из России, теперь будет отбиваться от этого»

Журова считает, что Самаранч-младший высказался о России под политическим давлением.

Хуан Антонио Самаранч-младший – кандидат в президенты МОК . Его отец Хуан Антонио Самаранч возглавлял Международный олимпийский комитет с 1980-го по 2001 год.

«Когда причины для приостановки деятельности ОКР будут устранены, нам придется очень много работать для возвращения России. Сегодня они по-прежнему грубо нарушают Олимпийскую хартию», – сказал Самаранч-младший.

«Я думаю, что он стал делать такие заявления под давлением политики. Он получил много хвалебных отзывов из России и теперь будет всеми правдами и неправдами отбиваться от этого.

Я не исключаю, что в его адрес из-за поддержки из России захотят провести какое-то расследование, и теперь он будет показывать, что не имеет к этому никакого отношения.

Я в шутку говорила, что надо поддерживать Себастьяна Коу, чтобы такое внимание было направлено на него», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.