Арина и Наталия Парсеговы стали гостьями шоу «Фетисов»
Арина и Наталия Парсеговы стали гостьями ток-шоу Вячеслава Фетисова.
Выпуск с участием фигуристки и ее мамы выйдет 29 сентября в 23:00 по московскому времени на телеканале «Звезда».
В мае 2023 года Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.
Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.
Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Фетисов / Ток-шоу»
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