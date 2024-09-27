Арина и Наталия Парсеговы стали гостьями шоу «Фетисов»

Арина и Наталия Парсеговы стали гостьями ток-шоу Вячеслава Фетисова.

Выпуск с участием фигуристки и ее мамы выйдет 29 сентября в 23:00 по московскому времени на телеканале «Звезда».

В мае 2023 года Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все