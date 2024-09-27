  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
9

Арина и Наталия Парсеговы стали гостьями шоу «Фетисов»

Арина и Наталия Парсеговы стали гостьями ток-шоу Вячеслава Фетисова.

Выпуск с участием фигуристки и ее мамы выйдет 29 сентября в 23:00 по московскому времени на телеканале «Звезда».

В мае 2023 года Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Фетисов / Ток-шоу»
logoВячеслав Фетисов
телевидение
logoсборная России
женское катание
Арина Парсегова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрист о долге Парсеговой: «На данный момент вопрос нельзя назвать закрытым и урегулированным. У нас еще есть время на подачу апелляции»
70вчера, 15:59
Плющенко об 1,8 млн, отсуженных у Парсеговой: «Пока не решили, отдадим деньги в детский дом или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области»
10614 сентября, 14:54
Этери Тутберидзе: «Долг Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке»
5018 сентября, 11:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Президентский фонд культурных инициатив: «Заявка Загитовой прошла валидацию и поступила на экспертизу. Итоги конкурса будут подведены в декабре»
1 минуту назад
Эстонская фигуристка Мазанг о сексуальном насилии: «Этот человек воспользовался моей уязвимостью, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств»
33сегодня, 07:22
Татьяна Тарасова: «Тяжело быть столько времени в изоляции. Очень надеюсь, что одобрят наше возвращение»
26сегодня, 06:57
Гран-при среди юниоров. Шимада, Вада, Ко На Ен, Пеццетта, Ю Чжэ Ким, Шифрина выступят с произвольными программами
сегодня, 06:01
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
1сегодня, 06:00
Совет ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям 27-28 сентября
124сегодня, 03:33
Гран-при среди юниоров. Такахаши выиграл короткую программу, Куперман – 2-й, Вацлавик – 3-й, Мин Гю Со – 11-й
35вчера, 20:44
Светлана Ишмуратова: «Не жду ничего хорошего ни от МОК, ни от международных федераций. Опять конфетой перед носом помашут и сами съедят»
10вчера, 20:01
Радионова о совете ISU: «Не факт, что нас допустят – могут просто рассмотреть вопрос. Но, конечно, ждем вестей и надеемся»
4вчера, 19:57
Алена Леонова: «Слышала много комментариев, что есть надежда на допуск россиян в этом сезоне. Будем надеяться на лучшее»
3вчера, 19:51
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски, Готье и Тьерен, Педерсен и Старр выступят с ритм-танцами
42 минуты назадLive
Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Голиченко и Даренский, Карпентер и Маравилья покажут произвольные программы
1сегодня, 06:01
Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»
вчера, 16:44
Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Голиченко и Даренский – 2-е, Карпентер и Маравилья – 3-и
вчера, 16:18
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1621 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
1019 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04