Косторная удалила фото с капельницей, написав новый пост: «Болела сильно, но иду на поправку. Восстановительный период долгий»

Фигуристка Алена Косторная рассказала, что сильно болела.

Сегодня она опубликовала фото из больницы с капельницей в руке, но позднее удалила его.

«Сразу отвечу на некоторые вопросы:

1. Болела сильно, но иду на поправку.

2. Восстановительный период долгий.

3. Соревнования? Зависит от того, насколько долгий период восстановления.

4. Лечилась в больнице под наблюдением врачей», – написала Косторная.