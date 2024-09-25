Косторная удалила фото с капельницей, написав новый пост: «Болела сильно, но иду на поправку. Восстановительный период долгий»
Фигуристка Алена Косторная рассказала, что сильно болела.
Сегодня она опубликовала фото из больницы с капельницей в руке, но позднее удалила его.
«Сразу отвечу на некоторые вопросы:
1. Болела сильно, но иду на поправку.
2. Восстановительный период долгий.
3. Соревнования? Зависит от того, насколько долгий период восстановления.
4. Лечилась в больнице под наблюдением врачей», – написала Косторная.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алены Косторной
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