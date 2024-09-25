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«Приболела». Косторная опубликовала фото из больницы с капельницей в руке

Алена Косторная сообщила, что заболела.

Косторная опубликовала фото из больницы. На фотографии она лежит на кушетке под капельницей.

«Ильинский вайб. Приболела», – написала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Алены Косторной
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