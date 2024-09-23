Косторная о том, почему продолжает карьеру: «Испытываю эмоции, когда соревнуюсь, тренируюсь, работаю. Мне это действительно нравится»

Алена Косторная рассказала, почему продолжает соревновательную карьеру.

«Меня отдали [в спорт] родители, никогда меня сильно не спрашивали. Потом, когда пошли уже серьезные соревнования, когда действительно нужно было решать, профессионально мы занимаемся или просто катаемся – меня спросили, и я сказала: «Почему бы и нет?» И продолжили мы заниматься.

Когда совсем взрослая стала – лет в 16-17 – я действительно поняла, для чего мне это надо, почему и действительно ли это мой выбор.

Я не испытываю в жизни тех эмоций, которые испытываю, когда соревнуюсь, когда тренируюсь, когда работаю – это уже моя работа. Наверное, из-за нехватки этих эмоций я все-таки захотела дальше продолжать.

Потому что мне действительно это нравится, и классно, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится», – сказала фигуристка в шоу «Секреты гардероба».