Трусова показала свою квартиру: «Я катаюсь на очень белом льду, и у меня было желание темного пространства, чтобы отдыхать»

Фигуристка Александра Трусова показала свою квартиру.

Серебряный призер Олимпиады-2022 ответила на вопрос, почему выбрала дизайн в темных тонах.

«Мне очень нравятся темные тона. Я всегда катаюсь на очень белом льду, и у меня было желание темного пространства, чтобы отдыхать. Я больше люблю, когда темно все, тогда я лучше отдыхаю», – сказала Трусова (после замужества – Игнатова).