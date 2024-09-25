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Трусова показала свою квартиру: «Я катаюсь на очень белом льду, и у меня было желание темного пространства, чтобы отдыхать»

Фигуристка Александра Трусова показала свою квартиру.

Серебряный призер Олимпиады-2022 ответила на вопрос, почему выбрала дизайн в темных тонах.

«Мне очень нравятся темные тона. Я всегда катаюсь на очень белом льду, и у меня было желание темного пространства, чтобы отдыхать. Я больше люблю, когда темно все, тогда я лучше отдыхаю», – сказала Трусова (после замужества – Игнатова).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Александры Трусовой
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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