Трусова показала свою квартиру: «Я катаюсь на очень белом льду, и у меня было желание темного пространства, чтобы отдыхать»
Фигуристка Александра Трусова показала свою квартиру.
Серебряный призер Олимпиады-2022 ответила на вопрос, почему выбрала дизайн в темных тонах.
«Мне очень нравятся темные тона. Я всегда катаюсь на очень белом льду, и у меня было желание темного пространства, чтобы отдыхать. Я больше люблю, когда темно все, тогда я лучше отдыхаю», – сказала Трусова (после замужества – Игнатова).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Александры Трусовой
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