Татьяна Тарасова: «Ясное дело, мало кто хочет нашего допуска на международные старты – россияне всегда выигрывали или были на пьедестале»
Татьяна Тарасова считает, что россиян не ждут на международных стартах.
«Наших фигуристов не ждут на международных соревнованиях. Им невыгодно нас допускать, хотя без нас тот же чемпионат Европы является неполным.
Завтра никто не будет помнить, что золото было завоевано без участия россиян, поэтому европейцев все устраивает.
Ясное дело, мало кто хочет нашего допуска. Россияне всегда выигрывали, а если не выигрывали, то были на пьедестале», – сказала заслуженный тренер СССР.
Даниил Глейхенгауз: «Цели возвращать россиян на международные старты точно ни у кого нет. Без нас существуют, всем все нравится»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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