Даниил Глейхенгауз: «Возвращение Трусовой вызывает уважение. Было бы здорово, если бы на прокаты вышла любая из наших девушек – Загитова, Медведева, Щербакова»

Даниил Глейхенгауз положительно оценил выход Трусовой на контрольные прокаты.

– Удалось ли посмотреть на Сашу Игнатову (Трусову)? Удивило ли ее желание выступить на прокатах?

– Конечно. Ее возвращение – грубо говоря, самая обсуждаемая тема контрольных прокатов. Это вызывает уважение. Было бы здорово, если бы на прокаты вышла любая из наших девушек, которая уже показала всему миру свое прекрасное катание.

Это и Алина Загитова , и Женя Медведева, и Аня Щербакова , и Лиза Туктамышева. Если кто-то из них будет выходить на прокаты, это станет отличным событием и для зрителя, и для СМИ – для всех. Это не говорит о том, что потом надо проводить весь сезон. Это все-таки просто прокаты.

У Саши было желание поработать, привести себя в форму, выступить. Видно, что она сама захотела. Она спортсмен. Ей захотелось подготовиться и продемонстрировать свои программы — она это сделала. Если у кого-то еще из наших девчонок возникнет такое желание, я буду очень рад.

– Когда готовили с Сашей программу к шоу, было ли заметно, что она изменилась и повзрослела?

– Из-за того, что мы столько лет трудились вместе, у нас уже была построена работа, знали друг друга. Возможно, из-за этого мы примерно в том же ключе и поработали. Конечно, спрашивали у Саши: «А что ты без нас новое выучила? Какие есть еще штучки?»

Когда собирали программу, обсуждали, что можно еще вставить, кроме хореографических движений. Так что, наоборот, было ощущение, что ставим программу с ней, как в старые-добрые, ничего не изменилось, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго