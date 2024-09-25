  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Даниил Глейхенгауз: «Возвращение Трусовой вызывает уважение. Было бы здорово, если бы на прокаты вышла любая из наших девушек – Загитова, Медведева, Щербакова»
20

Даниил Глейхенгауз: «Возвращение Трусовой вызывает уважение. Было бы здорово, если бы на прокаты вышла любая из наших девушек – Загитова, Медведева, Щербакова»

Даниил Глейхенгауз положительно оценил выход Трусовой на контрольные прокаты.

– Удалось ли посмотреть на Сашу Игнатову (Трусову)? Удивило ли ее желание выступить на прокатах?

– Конечно. Ее возвращение – грубо говоря, самая обсуждаемая тема контрольных прокатов. Это вызывает уважение. Было бы здорово, если бы на прокаты вышла любая из наших девушек, которая уже показала всему миру свое прекрасное катание.

Это и Алина Загитова, и Женя Медведева, и Аня Щербакова, и Лиза Туктамышева. Если кто-то из них будет выходить на прокаты, это станет отличным событием и для зрителя, и для СМИ – для всех. Это не говорит о том, что потом надо проводить весь сезон. Это все-таки просто прокаты.

У Саши было желание поработать, привести себя в форму, выступить. Видно, что она сама захотела. Она спортсмен. Ей захотелось подготовиться и продемонстрировать свои программы — она это сделала. Если у кого-то еще из наших девчонок возникнет такое желание, я буду очень рад.

– Когда готовили с Сашей программу к шоу, было ли заметно, что она изменилась и повзрослела?

– Из-за того, что мы столько лет трудились вместе, у нас уже была построена работа, знали друг друга. Возможно, из-за этого мы примерно в том же ключе и поработали. Конечно, спрашивали у Саши: «А что ты без нас новое выучила? Какие есть еще штучки?»

Когда собирали программу, обсуждали, что можно еще вставить, кроме хореографических движений. Так что, наоборот, было ощущение, что ставим программу с ней, как в старые-добрые, ничего не изменилось, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе. 

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoДаниил Глейхенгауз
logoАлина Загитова
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елизавета Туктамышева: «Может, Трусова вдохновит кого-то на возвращение. Соберемся старой гвардией – Щербакова, я, Загитова, Медведева – и устроим турнир»
7421 августа, 07:31
Фокусы фигуристок в телеграме: Валиевой помог бан, от Загитовой сбежали 70 тысяч, Медведеву читают хуже всех
729 июня, 15:32
50 великих мемов российской фигурки
1161 декабря 2023, 09:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Глейхенгауз: «На Sports.ru бывают комментарии, с которых можно поржать. Там и обидного много, но иногда очень четко»
712 минут назад
Турнир памяти Гринькова. Костылева, Лукашова, Юрова, Плескачева и Дзепка покажут произвольные программы
12423 минуты назадLive
Глейхенгауз о слушаниях по делу Валиевой: «Спрашивали, видел ли я ее дедушку. Да, видел, огурцы нам приносил. Вживую с ним общался»
3628 минут назад
Даниил Глейхенгауз: «Настрой у Валиевой боевой, она будет восстанавливать форму. Если она вернется, наши двери открыты – 100 процентов»
1840 минут назад
Глейхенгауз об открытой тренировке: «Это идея Тутберидзе. Проблемы с долгом у Парсеговой больше нет, все нужные средства собраны и должны были быть переданы»
30сегодня, 09:37
Новая короткая программа Владислава Дикиджи поставлена под песню Natural Blues в исполнении Therr Maitz и Скриптонита
14сегодня, 09:10
Татьяна Тарасова: «Допинг у нас не распространен, я отработала всю жизнь и могу об этом говорить. Американцы пусть собой занимаются»
20сегодня, 08:44
Режиссер шоу Загитовой: «Если нам удастся подарить праздник детям Курска и Белгорода, отвлечь их от тяжелых будней, это будет большое счастье»
143сегодня, 08:12
Глава USADA Тайгерт: «С Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая все это поддерживала»
51сегодня, 07:53
Ирина Слуцкая: «Больше всего радовалась, что в начале карьеры стала обладательницей импортных кроссовок и костюма с надписью «Сборная СССР»
9сегодня, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1521 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
919 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22