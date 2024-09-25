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Новая короткая программа Владислава Дикиджи поставлена под песню Natural Blues в исполнении Therr Maitz и Скриптонита

Хореограф Егор Мурашов рассказал о новой короткой программе Владислава Дикиджи.

Программа поставлена под песню Moby – Natural Blues в исполнении Therr Maitz и Скриптонита.

«С Владом мы сначала не сконнектились по музыке. Он очень щепетильно относился к новым постановкам, хореографам и так далее. Я ему скинул музыку, которая мне нравится, в которой я его вижу.

Он написал – нет. Я очень сильно расстроился, хотел поставить программу именно под эту композицию почему-то именно ему. 

Проходит два часа, и он мне пишет «Я не могу перестать ее слушать, давай, короче, делай». Музыкальное сопровождение – это будет Скриптонит, кавер на Moby, c Антоном Беляевым. И еще один исполнитель будет – AkStar, на ютубе он есть, парнишка играет на гитаре.

Мы это все собрали. У нас нет какого-то определенного образа, мы что-то абстрактное катаем. Но получилось безумно круто, учитывая, что Влад неимоверно круто танцует и умеет делать всякие фишечки», – сказал Мурашов в интервью Лине Федоровой. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: влог Лины Федоровой на Okko
logoсборная России
мужское катание
Егор Мурашов
logoВладислав Дикиджи
Скриптонит
музыка
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