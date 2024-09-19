«Дюна» Гуменника – это прям полноценная «Дюна». А у Семененко – по мотивам». Журанков о программах фигуристов

Журанков сравнил программы фигуристов Семененко и Гуменника на тему из «Дюны».

Об этом комментатор Андрей Журанков порассуждал с олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой в подкасте «Ход коньком». Короткие программы Евгения Семененко и Петра Гуменника поставлены на музыку к фильму «Дюна».

Боброва: У них обоих немножко разные программы. Костюм и задумка понравились больше у Гуменника. Хореография в программе понравилась больше у Семененко. По фишкам – вот этот вот снег, который песок, маска на лице, волосы, похожесть на главного героя – балл Гуменнику, но мне не хватило еще чего-то. По энергетике, по хореографии мне понравился больше Семененко.

Журанков: Ты смотрела «Дюну»?

Боброва: Нет. Читала.

Журанков: Вот поэтому ты так думаешь. Во-первых, Гуменник начинает вот с походки фрименов, а дальше он стучит по льду.

Боброва: Семененко тоже стучал. Все стучат.

Журанков: Он по себе стучал. А Петя стучит – вызывает червя, который производит корицу, эту специю. Мне показалось, что «Дюна» Гуменника – это прям полноценная «Дюна». А у Семененко – по мотивам. Есть два подхода к хореографии: «ничего непонятно, но очень интересно» и «лаконично и понятно». У Гуменника переданы основные образы этого фильма. И поскольку это короткая программа, а не спектакль на льду, ему нужно нас погрузить в атмосферу этого фильма, а погрузить можно через понятные нам образы. И он это делает. У Семененко этих образов мне не хватило.