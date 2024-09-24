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  • Елена Радионова: «Кондратюк в этом сезоне стал наглее, прошлый у него не очень задался. Сейчас мы увидели обновленного Марка»
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Елена Радионова: «Кондратюк в этом сезоне стал наглее, прошлый у него не очень задался. Сейчас мы увидели обновленного Марка»

Елена Радионова заявила, что Марк Кондратюк в этом сезоне стал наглее.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

«У Марка была потрясающая короткая программа. Мне очень понравилось, новое направление в фигурном катании. Кондратюк в этом сезоне стал наглее, прошлый сезон у него не очень задался. Сейчас мы увидели обновленного Марка.

Такую программу обычно показывают на чемпионате России, но сейчас, в начале сезона, Марк в отличной форме. Он будет одним из лидеров в этом сезоне. Конечно, Семененко и Гуменник составят конкуренцию, также ждем возвращения Дикиджи. Уверена, что у него тоже невероятные программы.

Можно также отметить короткую программу Гуменника, у него с Марком были одни из лучших программ. В произвольной надо еще накатывать. Кондратюк к контрольным прокатам подошел в блестящей форме, остальным надо набирать форму», – сказала Радионова.

Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoсборная России
мужское катание
logoЕлена Радионова
logoПетр Гуменник
logoЕвгений Семененко
logoконтрольные прокаты
logoВладислав Дикиджи
logoМарк Кондратюк
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