Ставиский о танцах: «Степанова и Букин пока бесспорные лидеры. Но расслаблять булки нельзя, потому что молодые сильны и готовы откусить большой кусок»

Ставиский назвал Степанову и Букина бесспорными лидерами в российских танцах.

Александра Степанова и Иван Букин – пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду и трехкратные чемпионы России.

– А что насчет Степановой/Букина? Они все еще лидеры?

– Думаю, все еще да. У них есть маститость, программы интересные. Хоть они и не в форме пока что, но прокатали достойно [на контрольных прокатах] – насколько могли на тот момент. Я уже и Ване, и Саше сказал, что с такими программами можно выигрывать, что угодно.

– Уровень оппозиции вырос значительно. Как считаете, молодые могут подвинуть лидеров, в том числе и Степанову с Букиным?

– Скажу так: могут пытаться, прыгать на них, кусаться, но обойти, думаю, все же не смогут. Саша с Ваней подчеркивают лидерство. У них есть над чем работать, но когда молодежь подтянется совсем близко, они начнут стараться еще больше. Это тоже надо учитывать.

Если же отсмотреть все программы целиком, заметно, что они пока что бесспорные лидеры, даже несмотря на то, что в плане физической формы им есть куда прибавлять. Но расслаблять булки теперь вообще никак нельзя, потому что молодые действительно сильны и готовы откусить очень большой кусок.

– А что насчет перспектив на международном уровне, на ваш взгляд?

– Как мы уже говорили раньше, при возврате на международку у них начнется совершенно другая работа. И прогрессировать они будут теми же семимильными шагами, что и молодые пары сейчас. Конкуренция создает необходимость, стремление к подобной работе.

Знаю, что многие наши ребята хотят уже выйти на мировые старты. И они там, за границей, тоже хотят посоревноваться с нашими. Но я боюсь, что не застанут уже Саша с Ваней этих счастливых моментов.

С другой стороны, по итогам контрольных прокатов я могу сказать, что мне радостно за мой вид – танцы на льду. Что он не загибается, а только развивается. Все работают хотя бы для того, чтобы понравиться самим себе. Это очень хороший стимул, – сказал двукратный чемпион мира Максим Ставиский .