Иван Букин: «Пересматриваю свои прокаты прошлого года, где был полненьким, и сразу не хочется есть»
Александра Степанова и Иван Букин рассказали о новом произвольном танце.
Танцевальный дуэт выступил на контрольных прокатах под композицию Life Людовико Эйнауди.
Степанова: Очень интересная произвольная программа получилась. Вкладывали смысл, чтобы читались разные эмоции, чтобы были видны гнев, любовь. Будем еще много работать, оттачивать ее.
Букин: Сегодня хотелось прямо выложиться до конца, это и произошло.
– Вы в очень хорошей форме.
– Я пересматриваю свои прокаты прошлого года, где был полненьким, и мне сразу не хочется есть.
Я просто не ем для себя. Я ни от чего не отказываюсь, ем, что хочу. Если захочу сладкое – съем, если захочу фастфуд – съем, – сказал фигурист.
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости