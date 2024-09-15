Иван Букин: «Пересматриваю свои прокаты прошлого года, где был полненьким, и сразу не хочется есть»

Александра Степанова и Иван Букин рассказали о новом произвольном танце.

Танцевальный дуэт выступил на контрольных прокатах под композицию Life Людовико Эйнауди.

Степанова: Очень интересная произвольная программа получилась. Вкладывали смысл, чтобы читались разные эмоции, чтобы были видны гнев, любовь. Будем еще много работать, оттачивать ее.

Букин: Сегодня хотелось прямо выложиться до конца, это и произошло.

– Вы в очень хорошей форме.

– Я пересматриваю свои прокаты прошлого года, где был полненьким, и мне сразу не хочется есть.

Я просто не ем для себя. Я ни от чего не отказываюсь, ем, что хочу. Если захочу сладкое – съем, если захочу фастфуд – съем, – сказал фигурист.

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