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Анна Щербакова: «Будет прекрасно, если фигурное катание будет развиваться во всех странах БРИКС»

Анна Щербакова рассчитывает на развитие фигурного катания в странах БРИКС.

Сегодня олимпийская чемпионка посетила серию мероприятий «Диалог между цивилизациями стран БРИКС», которые прошли сегодня в Казанском федеральном университете.

«Для меня огромная честь присутствовать на данном мероприятии. Если говорить о моей сфере, сфере фигурного катания, то я очень рада, что у меня есть возможность развиваться в этом направлении. Сейчас я очень часто езжу в Китай с мастер-классами и очень рада, что есть возможность обмениваться опытом, потому что школы разные.

Стараемся развивать фигурное катание в Китае, потому что там есть огромное количество болельщиков нашего прекрасного вида спорта, который одновременно является и искусством. Хочется, чтобы было больше прекрасных фигуристов. Для меня это тоже невероятный опыт. Надеюсь, что в будущем [такое сотрудничество] разрастется и в других странах БРИКС в том числе.

Как сегодня сказала великая Тамара Николаевна Москвина, не во всех странах БРИКС вообще фигурное катание существует. Это будет прекрасно, если наш вид спорта будет развиваться во всех странах БРИКС», – сказала Щербакова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoТамара Москвина
logoсборная России
женское катание
logoАнна Щербакова
ТАСС
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