Стрельцова прыгнула два четверных сальхова в произвольной программе на первенстве Москвы, Андреева – один

Фигуристки Стрельцова и Андреева сделали четверные прыжки на первенстве Москвы

Елизавета Андреева стала победительницей турнира. В произвольной программе она исполнила четверной сальхов.

Занявшая второе место Виктория Стрельцова прыгнула два четверных сальхова – сольно и в каскаде с двойным тулупом. С тройного акселя упала.

Бронзовый призер Алена Принева зашла на четверной лутц, недокрутила его на две галки и упала.

Ставшая четвертой Валерия Лукашова упала с недокрученного на две галки четверного сальхова.

Среди остальных фигуристок ультра-си на положительные GOE исполнила только Арина Калугина – она прыгнула четверной сальхов – двойной аксель.