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Стрельцова прыгнула два четверных сальхова в произвольной программе на первенстве Москвы, Андреева – один

Фигуристки Стрельцова и Андреева сделали четверные прыжки на первенстве Москвы

Елизавета Андреева стала победительницей турнира. В произвольной программе она исполнила четверной сальхов.

Занявшая второе место Виктория Стрельцова прыгнула два четверных сальхова – сольно и в каскаде с двойным тулупом. С тройного акселя упала.

Бронзовый призер Алена Принева зашла на четверной лутц, недокрутила его на две галки и упала.

Ставшая четвертой Валерия Лукашова упала с недокрученного на две галки четверного сальхова.

Среди остальных фигуристок ультра-си на положительные GOE исполнила только Арина Калугина – она прыгнула четверной сальхов – двойной аксель.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
первенство Москвы
Алена Принева
Елизавета Андреева
Валерия Лукашова
Арина Калугина
Виктория Стрельцова
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