Стрельцова прыгнула два четверных сальхова в произвольной программе на первенстве Москвы, Андреева – один
Фигуристки Стрельцова и Андреева сделали четверные прыжки на первенстве Москвы
Елизавета Андреева стала победительницей турнира. В произвольной программе она исполнила четверной сальхов.
Занявшая второе место Виктория Стрельцова прыгнула два четверных сальхова – сольно и в каскаде с двойным тулупом. С тройного акселя упала.
Бронзовый призер Алена Принева зашла на четверной лутц, недокрутила его на две галки и упала.
Ставшая четвертой Валерия Лукашова упала с недокрученного на две галки четверного сальхова.
Среди остальных фигуристок ультра-си на положительные GOE исполнила только Арина Калугина – она прыгнула четверной сальхов – двойной аксель.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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