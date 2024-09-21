Йошида о прокате произвольной программы: «Жаль, что не получился последний лутц. Не люблю «бабочки», мне больше нравится падать»

Хана Йошида рассказала, что предпочитает падения сорванным прыжкам.

Йошида заняла третье место на турнире Nebelhorn Trophy. В произвольной программе она прыгнула тройной аксель.

«У меня было много эмоций во время сегодняшнего проката. Жаль, что не получился последний лутц, я очень не люблю «бабочки», мне больше нравится падать. Но в целом я очень довольна своей произвольной программой.

Эта программа очень эмоциональна. Она о жизни в целом, и каждый раз, когда я ее катаю, я хочу выражать разные эмоции. Я хочу выразить то, что чувствую в конкретный день.

Это мой второй взрослый сезон. Моя цель – выделиться среди других фигуристов, показать себя и свой собственный стиль, создать особенные программы и выступления», – сказала японская фигуристка.