Йошида о прокате произвольной программы: «Жаль, что не получился последний лутц. Не люблю «бабочки», мне больше нравится падать»
Хана Йошида рассказала, что предпочитает падения сорванным прыжкам.
Йошида заняла третье место на турнире Nebelhorn Trophy. В произвольной программе она прыгнула тройной аксель.
«У меня было много эмоций во время сегодняшнего проката. Жаль, что не получился последний лутц, я очень не люблю «бабочки», мне больше нравится падать. Но в целом я очень довольна своей произвольной программой.
Эта программа очень эмоциональна. Она о жизни в целом, и каждый раз, когда я ее катаю, я хочу выражать разные эмоции. Я хочу выразить то, что чувствую в конкретный день.
Это мой второй взрослый сезон. Моя цель – выделиться среди других фигуристов, показать себя и свой собственный стиль, создать особенные программы и выступления», – сказала японская фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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