  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Йошида о прокате произвольной программы: «Жаль, что не получился последний лутц. Не люблю «бабочки», мне больше нравится падать»
1

Йошида о прокате произвольной программы: «Жаль, что не получился последний лутц. Не люблю «бабочки», мне больше нравится падать»

Хана Йошида рассказала, что предпочитает падения сорванным прыжкам.

Йошида заняла третье место на турнире Nebelhorn Trophy. В произвольной программе она прыгнула тройной аксель.

«У меня было много эмоций во время сегодняшнего проката. Жаль, что не получился последний лутц, я очень не люблю «бабочки», мне больше нравится падать. Но в целом я очень довольна своей произвольной программой. 

Эта программа очень эмоциональна. Она о жизни в целом, и каждый раз, когда я ее катаю, я хочу выражать разные эмоции. Я хочу выразить то, что чувствую в конкретный день.

Это мой второй взрослый сезон. Моя цель – выделиться среди других фигуристов, показать себя и свой собственный стиль, создать особенные программы и выступления», – сказала японская фигуристка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoсборная Японии
женское катание
logoХана Йошида
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Nebelhorn Trophy. Лин-Грейси победила, Левито – 2-я, Йошида – 3-я, Чиба – 4-я, Репонд – 6-я
49сегодня, 13:09
Хана Йошида прыгнула тройной аксель в произвольной программе на Nebelhorn Trophy
4сегодня, 12:42Видео
Nebelhorn Trophy. Лин-Грейси выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Кайзер – 3-я, Левито – 5-я, Репонд – 10-я
7819 сентября, 20:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гончаренко о недопуске россиян: «Готовы ли вернуться? Безусловно. Как мы видели на контрольных прокатах, была проделана грандиозная работа»
112 минут назад
Первенство Московской области. Костылева победила на турнире сборной региона, Рубцова и Асташенкова выступят с произвольными программами по КМС
16619 минут назадLive
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Проект полностью с ней согласован. Сейчас существует вопрос инвестиций, потому что проект не дешевый»
1223 минуты назад
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, Зингас и Колесник, Смарт и Дик представят произвольные танцы
2сегодня, 14:00Live
Репонд о 6-м месте на Nebelhorn Trophy: «Рада, что произвольная программа получилась лучше, чем короткая. Но сегодня было много мелких ошибок»
1сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
3сегодня, 11:09
Первенство Московской области. Игнатов, Попов, Тимофей и Дмитрий Шелковниковы выступят с произвольными программами
34сегодня, 06:12
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
719 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17