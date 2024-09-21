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Хана Йошида прыгнула тройной аксель в произвольной программе на Nebelhorn Trophy

Японская фигуристка Хана Йошида прыгнула тройной аксель на соревнованиях.

Йошида выступила с произвольной программой на турнире Nebelhorn Trophy.

За прокат фигуристка получила 136,82 балла (72,07 – за технику).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Figurexing
logoсборная Японии
Nebelhorn Trophy
женское катание
logoХана Йошида
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