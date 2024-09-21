Хана Йошида прыгнула тройной аксель в произвольной программе на Nebelhorn Trophy
Японская фигуристка Хана Йошида прыгнула тройной аксель на соревнованиях.
Йошида выступила с произвольной программой на турнире Nebelhorn Trophy.
За прокат фигуристка получила 136,82 балла (72,07 – за технику).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Figurexing
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