Прокаты фигуристов с трибуны – провал. Зрителей в Петербурге просто бросили

За последние 5-6 лет контрольные прокаты фигуристов выросли в гранд-событие

Раньше: камерный сход в Новогорске – без шоу, трансляции, зрителей (при лучших раскладах добирались несколько десятков) – исключительно для судей, тренеров, федерации. Все по-деловому, будто совещание.

Теперь: большая арена – на этот раз в Петербурге, классная съемка, ТВ-обвес (сюжеты на Первом, представление участников, конферанс).

Прокаты – главный сигнал к старту сезона (хотя на самом деле кое-что происходит и до них): с этого момента фигурка влетает в эфир на ближайшие полгода. Причем на одном льду собираются лучшие, что тоже редкость – например, в следующий раз такое произойдет только под Новый год на чемпионате России.

Увы, реализация снова – второй или третий раз подряд? – не соответствует когда-то заданной планке.

Майя Багрянцева побывала в «Юбилейном» и разочаровалась: теперь контрольные прокаты – продукт для телевизора (и то спорный по качеству), но не для зрителя на трибуне.

Вот наблюдения изнутри.

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1. Публика «с улицы» – любопытная, но не погруженная в фигурное катание глубоко – на прокаты, скорее всего, не попадет. И даже не факт, что узнает про них.

Рекламы в Петербурге не видно, в окрестностях арены и на фасаде – тоже. Получается, это событие для своих – фигурка не составляет конкуренцию другим городским развлечениям, нет борьбы за зрителя и попытки расширить аудиторию. Акцент только на хардкорную публику .

И даже она в условиях отстранения России тает: к началу прокатов (то есть к выходу Трусовой) 7-тысячник с одной закрытой на декорации трибуной заполнился процентов на 70. К танцам все стало трагично – на местах в лучшем случае треть зрителей.

Основная трибуна в кадре выглядит еще терпимо, на противоположной совсем печаль .

К вопросу о странной последовательности: зачем ставить первыми девушек, а следом парней? После них зал постепенно пустел.

2. Запуск на трибуны начался поздно – всего минут за 20 до начала.

А «Юбилейный», конечно, не «Мегаспорт», который застал лучшие времена прокатов и самый высокий спрос. «Юбилейный» – арена советской постройки, когда подразумевалось другое понимание о комфорте и досуге гостя, здесь гораздо меньше пространства для активностей, закономерно больше толп, очередей и духоты. На жару жаловались и фигуристы.

В фойе очень мало место. Очень.

Расставлены спонсорские точки, где можно нарисовать плакат в поддержку, распечатать имя на футболке, взять автограф у Алексея Ягудина или Станиславы Константиновой; Камила Валиева в виде персонажа благотворительной программы тоже здесь.

Продается мерч «Ангелов Плющенко», Тим-Тутберидзе и Александры Трусовой (не Игнатовой).

Открыт стенд чемпионата России, который в декабре примет Омск.

Амбассадор турнира – Анна Щербакова, и у нее тоже автограф-сессия, которая наложилась по времени на выход пар. Разумеется, много кому в такой ситуации стало не до пар.

По факту, все расположено так неудобно и на таком малом пространстве, что если ты находишься в фойе, то автоматом и заперт в толпе .

3. С едой традиционно трудности: пончики-попкорн-мороженое, а еще бургеры, очередь за которыми просто не выстоять. Для события продолжительностью 5+ часов скудно.

4. Ладно, все это – реклама, прибытие на арену, питание и пребывание там – важные атрибуты удобства, но все же не ключевой продукт. Люди покупают билет не в фойе и не в очередь за бургерами, а на трибуну. И что же получают?

Вот ощущение после полного дня прокатов: ты оказался или на внутряке вроде тренировки (хотя даже тренировки у нас делают ярче ) или за кулисами телетрансляции . Никто не собирается тебя выгонять, но и делать что-то для твоего комфорта – тоже.

Программок нет, данных на экране по минимуму, инфографика отсутствует, стюарды не в курсе простых вещей (вход-выход, расписание, логистика). Если кто-то более-менее случайный все же попал в «Юбилейный», то наверняка ничего не понял .

Что за люди на льду? Представление – только по имени и фамилии: ни титулов, ни статуса, ни контекста, ни обозначения постановки, музыки, тренеров.

Если прямо сейчас никто не катает программу, то и для зрителя на трибуне фактически не происходит ничего.

● 6-минутные разминки участников и паузы на заливки льда – под тихую фоновую музыку. С аудиторией, которая предоставлена сама себе, никто не работал.

● Ведущие :

1) Алексей Ягудин, который ошибался и спотыкался в режиме Загитовой;

2) и Анна Щербакова, которая выправляла ситуацию;

почти всю женскую разминку вещали на арену без звука . Как это выглядело с трибуны: две фигуры с микрофонами – спиной к залу, лицом в камеру. Зрителям ясно, что что-то проговаривается для телевидения, но не для трибун.

Пару раз тишину прорезали раздраженные требования дать звук на зал – к мужской разминке проблема решилась только отчасти: звук появился, но глухой, и мало что слышно было до самого конца.

● Роль Транькова – после каждого (!) выступления общаться с болельщиками – совсем странная: очевидно, что это никого не будоражило. Было видно, что Максиму неинтересно слушать зрителей, а зрителям не очень хочется отвечать на вопросы Максима – все происходило только ради заполнения паузы.

Интервью Транькова с избранными участниками прокатов тоже было почти не слышно, причем часто переспрашивали и сами спортсмены.

На лед вышло под 40 участников – соответственно, перед каждым следующим повисала стандартная пауза на пару минут, а еще были перерывы между видами и перерывы внутри видов между разминками. По самым скромным подсчетам это около полутора часов пустоты.

В итоге и в паузах делать нечего, и выходить в фойе лишний раз не хочется.

5. Возможно, самое дикое. Когда откатали девушки и парни, весь хлипкий конферанс для зала закончился: Ягудин, Щербакова и Траньков ушли .

В эфире, кстати, сложилось чуть иначе – и тоже странно: телезрители смотрели девушек и парней без комментаторов – только с анонсами от Ягудина и Щербаковой и теми самыми интервью-перебивками от Транькова.

Представьте, вы включили эфир – у вас ни комментатора, ни пояснения, в чем заключается такая концепция.

С пар в трансляцию наконец-то внедрились Александр Гришин с Еленой Чайковской – телезрителям стало попроще, но для зала это ничего не поменяло. На остаток прокатов (пары и танцы) зрителей, заплативших за билет, просто бросили.

6. Кто-то, возможно, огрызнется аргументом, что всю информацию о спортсменах и программах можно потреблять со смартфона, расписание тоже опубликовано. Да и вообще это и не соревнования, а лишь прокаты – тренировка, смотр для всех причастных, чтобы дошлифовывать постановки.

Но на самом деле такой смотр был в середине недели в Новогорске – по старинке: фигуристы катали перед федерацией то же самое, презентовали себя, программы, костюмы, получали рекомендации. То, что исторически вложено в спортивный замысел, и так состоялось.

Поездка в Санкт-Петербург, аренда «Юбилейного» и все обустроенное там – это уже совершенно другая работа, на аудиторию. И работа провалена .

7. В мировой фигурке, которая в какой-то момент запустила себя, формируется тренд на интерактив: по максимуму приводим зрителей на трибуны, стараемся зацепить даже тех, кому этот спорт не близок. И уже на арене делаем все, чтобы люди взяли такие походы в привычку, влюбились и прониклись.

Задача звучит просто: пусть зрителю в зале будет хорошо – за счет программ, конкурсов, крутого ведущего, музыки, правильного заполнения пауз, достойного питания, досуга в фойе.

Свежий образец – Евро-2024 в Каунасе : нефигурный город, получивший турнир случайно за полгода до старта, охотно ходил на соревнования – собиралось до 15 тысяч, потому что организаторы предложили много чего в дополнение. Почитайте:

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Наша фигурка движется ровно в обратном направлении: все ради телекартинки, а для остальных пусть будет за счастье само присутствие в зале .

Но такими методами не собрать зрителей на этапы Гран-при, где полный соревновательный день – примерно 5 часов, а подавляющее большинство участников – без международных успехов и, по сути, не знакомы широкой аудитории.

А полупустые трибуны – это серьезный удар для… телекартинки. Замкнутый круг.

8. Здесь важно разделять идею и реализацию.

Идея проводить контрольные прокаты в режиме шоу – прекрасная. Неслучайно иностранцы, увидев лучшие попытки России, заимствуют задумку в разных вариациях.

В этом году не выдержали американцы – устроили что-то похожее: собрали команду (не всю) и дали откатать программы, а зрители могли купить билет за 35 долларов. Да, многие фигуристы показали гала-номера, но все равно видно: Америка заинтересовалась форматом и ищет, как это продвигать и монетизировать.

Есть другой подход – контрольные прокаты немецкой сборной. Там это в режиме «показаться судьям и заодно пройти медицинское тестирование, раз уж все собрались в одной точке». Но в Германии и близко нет той популярности фигурки, какая еще недавно была в России.

Наша проблема в том, что спад интереса к фигурке очевиден, а нынешняя подача событий только ускоряет процесс . Падение чувствовалось год назад: мало аншлагов, меньше фанатских секторов, нет международных побед, а значит, и больших имен.

В этом сезоне повезло еще с Александрой Трусовой: отчасти внутренние договоренности, отчасти ее личный интерес создали главный инфоповод.

Понятно, что федерация бессильна перед отстранением; но сделать из прокатов милый семейный вечер, где все хотя бы не будут чувствовать себя брошенными, обязана. Но на этот раз досидеть до конца могли только самые упорные фанаты.

Нет, были и классные ходы: видеоролик про алфавит от фигуристов в самом начале; или парни-девочки, которые задавали друг другу вопрос; или красивые снимки перед выходом – профессиональная фотосессия триптихом.

Но этого мало на фоне остальных проблем, а потому общее впечатление от пяти с лишним часов в «Юбилейном»: небрежно. А значит, и необязательно к походу. Непонятно, зачем покупать билет. Дома смотреть удобнее – и в случае чего будет на что отвлечься.

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Фото: Майя Багрянцева; РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Даничев; Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press