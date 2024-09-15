Прокаты фигуристов с трибуны – провал. Зрителей в Петербурге просто бросили
За последние 5-6 лет контрольные прокаты фигуристов выросли в гранд-событие
Раньше: камерный сход в Новогорске – без шоу, трансляции, зрителей (при лучших раскладах добирались несколько десятков) – исключительно для судей, тренеров, федерации. Все по-деловому, будто совещание.
Теперь: большая арена – на этот раз в Петербурге, классная съемка, ТВ-обвес (сюжеты на Первом, представление участников, конферанс).
Прокаты – главный сигнал к старту сезона (хотя на самом деле кое-что происходит и до них): с этого момента фигурка влетает в эфир на ближайшие полгода. Причем на одном льду собираются лучшие, что тоже редкость – например, в следующий раз такое произойдет только под Новый год на чемпионате России.
Увы, реализация снова – второй или третий раз подряд? – не соответствует когда-то заданной планке.
Майя Багрянцева побывала в «Юбилейном» и разочаровалась: теперь контрольные прокаты – продукт для телевизора (и то спорный по качеству), но не для зрителя на трибуне.
Вот наблюдения изнутри.
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1. Публика «с улицы» – любопытная, но не погруженная в фигурное катание глубоко – на прокаты, скорее всего, не попадет. И даже не факт, что узнает про них.
Рекламы в Петербурге не видно, в окрестностях арены и на фасаде – тоже. Получается, это событие для своих – фигурка не составляет конкуренцию другим городским развлечениям, нет борьбы за зрителя и попытки расширить аудиторию. Акцент только на хардкорную публику.
И даже она в условиях отстранения России тает: к началу прокатов (то есть к выходу Трусовой) 7-тысячник с одной закрытой на декорации трибуной заполнился процентов на 70. К танцам все стало трагично – на местах в лучшем случае треть зрителей.
Основная трибуна в кадре выглядит еще терпимо, на противоположной совсем печаль.
К вопросу о странной последовательности: зачем ставить первыми девушек, а следом парней? После них зал постепенно пустел.
2. Запуск на трибуны начался поздно – всего минут за 20 до начала.
А «Юбилейный», конечно, не «Мегаспорт», который застал лучшие времена прокатов и самый высокий спрос. «Юбилейный» – арена советской постройки, когда подразумевалось другое понимание о комфорте и досуге гостя, здесь гораздо меньше пространства для активностей, закономерно больше толп, очередей и духоты. На жару жаловались и фигуристы.
В фойе очень мало место. Очень.
Расставлены спонсорские точки, где можно нарисовать плакат в поддержку, распечатать имя на футболке, взять автограф у Алексея Ягудина или Станиславы Константиновой; Камила Валиева в виде персонажа благотворительной программы тоже здесь.
Продается мерч «Ангелов Плющенко», Тим-Тутберидзе и Александры Трусовой (не Игнатовой).
Открыт стенд чемпионата России, который в декабре примет Омск.
Амбассадор турнира – Анна Щербакова, и у нее тоже автограф-сессия, которая наложилась по времени на выход пар. Разумеется, много кому в такой ситуации стало не до пар.
По факту, все расположено так неудобно и на таком малом пространстве, что если ты находишься в фойе, то автоматом и заперт в толпе.
3. С едой традиционно трудности: пончики-попкорн-мороженое, а еще бургеры, очередь за которыми просто не выстоять. Для события продолжительностью 5+ часов скудно.
4. Ладно, все это – реклама, прибытие на арену, питание и пребывание там – важные атрибуты удобства, но все же не ключевой продукт. Люди покупают билет не в фойе и не в очередь за бургерами, а на трибуну. И что же получают?
Вот ощущение после полного дня прокатов: ты оказался или на внутряке вроде тренировки (хотя даже тренировки у нас делают ярче) или за кулисами телетрансляции. Никто не собирается тебя выгонять, но и делать что-то для твоего комфорта – тоже.
Программок нет, данных на экране по минимуму, инфографика отсутствует, стюарды не в курсе простых вещей (вход-выход, расписание, логистика). Если кто-то более-менее случайный все же попал в «Юбилейный», то наверняка ничего не понял.
Что за люди на льду? Представление – только по имени и фамилии: ни титулов, ни статуса, ни контекста, ни обозначения постановки, музыки, тренеров.
Если прямо сейчас никто не катает программу, то и для зрителя на трибуне фактически не происходит ничего.
● 6-минутные разминки участников и паузы на заливки льда – под тихую фоновую музыку. С аудиторией, которая предоставлена сама себе, никто не работал.
● Ведущие:
1) Алексей Ягудин, который ошибался и спотыкался в режиме Загитовой;
2) и Анна Щербакова, которая выправляла ситуацию;
почти всю женскую разминку вещали на арену без звука. Как это выглядело с трибуны: две фигуры с микрофонами – спиной к залу, лицом в камеру. Зрителям ясно, что что-то проговаривается для телевидения, но не для трибун.
Пару раз тишину прорезали раздраженные требования дать звук на зал – к мужской разминке проблема решилась только отчасти: звук появился, но глухой, и мало что слышно было до самого конца.
● Роль Транькова – после каждого (!) выступления общаться с болельщиками – совсем странная: очевидно, что это никого не будоражило. Было видно, что Максиму неинтересно слушать зрителей, а зрителям не очень хочется отвечать на вопросы Максима – все происходило только ради заполнения паузы.
Интервью Транькова с избранными участниками прокатов тоже было почти не слышно, причем часто переспрашивали и сами спортсмены.
На лед вышло под 40 участников – соответственно, перед каждым следующим повисала стандартная пауза на пару минут, а еще были перерывы между видами и перерывы внутри видов между разминками. По самым скромным подсчетам это около полутора часов пустоты.
В итоге и в паузах делать нечего, и выходить в фойе лишний раз не хочется.
5. Возможно, самое дикое. Когда откатали девушки и парни, весь хлипкий конферанс для зала закончился: Ягудин, Щербакова и Траньков ушли.
В эфире, кстати, сложилось чуть иначе – и тоже странно: телезрители смотрели девушек и парней без комментаторов – только с анонсами от Ягудина и Щербаковой и теми самыми интервью-перебивками от Транькова.
Представьте, вы включили эфир – у вас ни комментатора, ни пояснения, в чем заключается такая концепция.
С пар в трансляцию наконец-то внедрились Александр Гришин с Еленой Чайковской – телезрителям стало попроще, но для зала это ничего не поменяло. На остаток прокатов (пары и танцы) зрителей, заплативших за билет, просто бросили.
6. Кто-то, возможно, огрызнется аргументом, что всю информацию о спортсменах и программах можно потреблять со смартфона, расписание тоже опубликовано. Да и вообще это и не соревнования, а лишь прокаты – тренировка, смотр для всех причастных, чтобы дошлифовывать постановки.
Но на самом деле такой смотр был в середине недели в Новогорске – по старинке: фигуристы катали перед федерацией то же самое, презентовали себя, программы, костюмы, получали рекомендации. То, что исторически вложено в спортивный замысел, и так состоялось.
Поездка в Санкт-Петербург, аренда «Юбилейного» и все обустроенное там – это уже совершенно другая работа, на аудиторию. И работа провалена.
7. В мировой фигурке, которая в какой-то момент запустила себя, формируется тренд на интерактив: по максимуму приводим зрителей на трибуны, стараемся зацепить даже тех, кому этот спорт не близок. И уже на арене делаем все, чтобы люди взяли такие походы в привычку, влюбились и прониклись.
Задача звучит просто: пусть зрителю в зале будет хорошо – за счет программ, конкурсов, крутого ведущего, музыки, правильного заполнения пауз, достойного питания, досуга в фойе.
Свежий образец – Евро-2024 в Каунасе: нефигурный город, получивший турнир случайно за полгода до старта, охотно ходил на соревнования – собиралось до 15 тысяч, потому что организаторы предложили много чего в дополнение. Почитайте:
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Наша фигурка движется ровно в обратном направлении: все ради телекартинки, а для остальных пусть будет за счастье само присутствие в зале.
Но такими методами не собрать зрителей на этапы Гран-при, где полный соревновательный день – примерно 5 часов, а подавляющее большинство участников – без международных успехов и, по сути, не знакомы широкой аудитории.
А полупустые трибуны – это серьезный удар для… телекартинки. Замкнутый круг.
8. Здесь важно разделять идею и реализацию.
Идея проводить контрольные прокаты в режиме шоу – прекрасная. Неслучайно иностранцы, увидев лучшие попытки России, заимствуют задумку в разных вариациях.
В этом году не выдержали американцы – устроили что-то похожее: собрали команду (не всю) и дали откатать программы, а зрители могли купить билет за 35 долларов. Да, многие фигуристы показали гала-номера, но все равно видно: Америка заинтересовалась форматом и ищет, как это продвигать и монетизировать.
Есть другой подход – контрольные прокаты немецкой сборной. Там это в режиме «показаться судьям и заодно пройти медицинское тестирование, раз уж все собрались в одной точке». Но в Германии и близко нет той популярности фигурки, какая еще недавно была в России.
Наша проблема в том, что спад интереса к фигурке очевиден, а нынешняя подача событий только ускоряет процесс. Падение чувствовалось год назад: мало аншлагов, меньше фанатских секторов, нет международных побед, а значит, и больших имен.
В этом сезоне повезло еще с Александрой Трусовой: отчасти внутренние договоренности, отчасти ее личный интерес создали главный инфоповод.
Понятно, что федерация бессильна перед отстранением; но сделать из прокатов милый семейный вечер, где все хотя бы не будут чувствовать себя брошенными, обязана. Но на этот раз досидеть до конца могли только самые упорные фанаты.
Нет, были и классные ходы: видеоролик про алфавит от фигуристов в самом начале; или парни-девочки, которые задавали друг другу вопрос; или красивые снимки перед выходом – профессиональная фотосессия триптихом.
Но этого мало на фоне остальных проблем, а потому общее впечатление от пяти с лишним часов в «Юбилейном»: небрежно. А значит, и необязательно к походу. Непонятно, зачем покупать билет. Дома смотреть удобнее – и в случае чего будет на что отвлечься.
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Фото: Майя Багрянцева; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
В Мегаспорте ведущие трещали во всех паузах на всех видах, и это был кринж какой поискать. Лучше бы мы тогда почувствовали себя брошенными.
То, что зал не слышал Ягудина и Щербакову это факап, конечно. Там еще и режиссер трансляции включал камеру, не предупредив их, и только Аня спасала ситуацию.
Стоит отметить, что организаторы наконец убрали Загитову с прямого эфира и общения с людьми. Теперь еще бы Транькова убрать с этими тягостными для всех интервью со зрителями.
На счет случайных зрителей - а почему они должны прийти? Там же нет соревновательного момента, это прокаты простые. Кому, кроме олдскульных болельщиков, это будет интересно?
Мне, честно говоря, больше всего прокаты в 21 году понравились. Они были по-старинке без всего этого антуража и было чудесно.
Да, и добавлю, с танцев у нас всегда уходила бОльшая часть зрителей, даже во времена ТЩК.
Но, тем не менее, всё равно пытаются нас убедить, что в России фигурное катание якобы становится совершенно не интересным видом спорта!
По инерции еще пытаются раздувать ажиотаж, но он будет планомерно угасать, если проедут мимо ОИ-26, то наплаву останутся вообще одни нафталиновые дотационные шоу с чесом по стране.
Почему делают ставку на тв-раскрутку тоже понятно, подобное происходит не только в ФК: больший охват аудитории, рекламодатели, обсуждение в сети и прочее. Только и с этим справляются кое-как, весь вид спорта скатывается в один большой ледниковый период.
Если голодаете в негостеприимном для вас Юбилейном, готова поделиться кусочком вкуснейшее домашней шарлотки ;) Если заметили, настоящие петербургские любители фигурного катания приезжают с бутербродами ))
Сегодня я ещё запаслись крышечкой для бутылки, а то воду продают только открытой ;)
Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
И каждый раз публика и соседи меня больше раздражали, чем погружали в атмосферу. Дебильные комментарии соседок, обсуждение мужских попок, агрессивное боление за своих и против чужих. Для себя и в этот раз решила, что дома на диванчике куда лучше, чем на трибуне, когда хочу чай пью, когда хочу плюшки ем.
В мегаспорте целый день сидеть на пластиковых креслицах совсем не кайф, в юбилейном немного уютнее и мягкие сидушки)
на арене белоусова и протопопов, ленинградский балет на льду, михмих жванецкий, "авас" карцева и ильченко, в фойе булочки, пирожное и кофе-гляссе...
что, и кофе-гляссе кончился?)
ps Траньков вообще удивил. Я думала, он также в штатах тусуется, ан,нет, почему-то на российских кп затесался. Неужели на кп в штатах не позвали?!? 🙄
Автор сокрушается, что нет полных трибун, ажиотажа.
Так, фигурное катание - не футбол. Это элитный вид спорта.
Там собираются истинно люди, преданные фк.
Да и это, ведь по сути дела была большая тренировка.
Смотрины.
Прежде всего для судейства и нас болел.
Форма еще не набрана.
Все фигуристы нуждаются в доработке программ и физической формы.
Нам понравилось.
Было круто.
Новые программы, любимые спортсмены и тренеры
Спасибо Первому, что хоть с ошибками , но устраивает нам первую встречу перед долгим сезоном.❤️😊😊
А если говорить о парах, то доведите кто нибудь до Чайковской, что во время проката не нужно заглушать музыку бесконечными комментами, пусть это делает во время замедленных повторов, пожалуйста!!!
Ну нет у нас альтернативы первого канала, надо своевременно корректировать