«CAS превратился в послушное оружие для того, чтобы планомерно уничтожать российский спорт». В ОКР раскритиковали работу арбитражного суда

В ОКР назвали CAS «послушным орудием для уничтожения российского спорта».

В октябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР ) из-за включения его в состав представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

ОКР пытался обжаловать санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS ), но тот в феврале отклонил апелляцию.

«К сожалению, Спортивный арбитражный суд в Лозанне превратился в послушное оружие для того, чтобы планомерно уничтожать российский спорт. Мы с этим столкнулись непосредственно после того, как ОКР принял в свой состав олимпийские советы из четырех новых территорий.

На нас наложили санкции, которые мы обжаловали. Мы обратились к ведущему эксперту в области международного спортивного права, профессору из Франции, который сделал огромное заключение, согласно этому документу МОК не может вторгаться в те области права, которые ему не подвластны.

Тем не менее если почитать решение CAS, которое есть в открытом доступе, то оно очень низкого правового уровня, оно фактически сводится к тому, что вот есть Международный олимпийский комитет и он прав. К сожалению, CAS дискредитировал себя в этом отношении», – заявил заместитель генерального секретаря ОКР Виктор Березов.