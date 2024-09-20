Щербакова посетила Байкал: «Невероятная красота🌅😍»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила озеро Байкал.

«Невероятная красота Байкала🌅😍», – написала она, опубликовав фото в телеграм-канале.

Ранее Первый канал анонсировал новый турнир на открытом льду Байкала. Он пройдет в конце сезона-2024/25.