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Фото
4

Щербакова посетила Байкал: «Невероятная красота🌅😍»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила озеро Байкал.

«Невероятная красота Байкала🌅😍», – написала она, опубликовав фото в телеграм-канале.

Ранее Первый канал анонсировал новый турнир на открытом льду Байкала. Он пройдет в конце сезона-2024/25.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: t.me
logoсборная России
logoфото
женское катание
logoАнна Щербакова
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