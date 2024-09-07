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Фото
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«Нихао🙃🌸». Щербакова поделилась фото из Китая в белом платье с цветочным принтом

Анна Щербакова показала фото в белом платье с цветочным принтом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прилетела в Китай для проведения мастер-классов.

«Нихао🙃🌸», – написала Щербакова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
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